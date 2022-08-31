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ИноСМИ

"На свалку это барахло!" Новый британский авианосец сломался за один день

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Британский авианосец Принц Уэльский
Британский авианосец Принц Уэльский.
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0 / Alex Ceolin

"Стыд-то какой!": новый британский авианосец стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов в очередной раз сломался по пути в США

Британский авианосец "Принц Уэльский" сломался в первый же день запланированного четырехмесячного маршрута в США, сообщает Daily Express. Читатели издания иронизируют о незавидных способностях британских конструкторов и военных.

Джон Варга (John Varga)

Британский королевский флот потерпел серьезную неудачу: авианосец "Принц Уэльский" (Prince of Wales) сломался всего через день после выхода из Портсмута по дороге в США.

Кораблю водоизмещением 65 тысяч тонн предстояло четырехмесячное путешествие в Америку. Планировалось, что "Принц Уэльский" и его экипаж примут участие в совместных учениях с ВМФ США и Канады по программе с использованием самолетов F-35B. Однако, по словам представителя Королевского флота, судно стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов столкнулось с механическими неполадками близ острова Уайт.

В настоящее время авианосец стоит на якоре к юго-востоку от острова, и проводится расследование. Представитель флота сказал Sky News: ""Принц Уэльский" остается в районе учений на южном побережье, ведется расследование механической проблемы".

О причинах поломки пятилетнего военного корабля, уже второй за несколько дней, Королевский флот отмалчивается.

Ранее из-за неполадок было отложено отплытие "Принца Уэльского" с базы в Портсмуте в Гэмпшире.

По имеющимся сведениям, текущая проблема связана с повреждением правого гребного вала.

Как сообщает журнал The UK Defense Journal, впервые опубликовавший эту новость со ссылкой на источник: "Когда на борту обнаружились неполадки, в воду отправились водолазы, чтобы определить суть проблемы, и по возвращении у них возникли опасения насчет правого гребного вала".

"По-видимому, поврежден сам вал, но я не считаю уместным комментировать масштабы повреждения на данном этапе, ведь они могут и не подтвердиться", — заметил источник.

"Принц Уэльский" — крупнейший военный корабль Великобритании и флагманский авианосец НАТО. Его с самого начала преследуют технические неполадки, мешая ему выполнять задачи.

В конце 2020 года корабль застрял в Портсмуте после того, как затопление машинного отделения повредило проводку.

Сообщается, что за первые два года авианосец провел в море менее 90 дней, поскольку дважды за пять месяцев были обнаружены течи.

Последнее несчастье не прошло мимо пользователей соцсетей, которые не упустили повода блеснуть остроумием.

Один из них написал: "Британский флагман вышел из строя, пройдя всего четыре мили. Это говорит о многом: разве не из-за него Великобритания не могла себе позволить самолеты? Стыд-то какой!".

Другие заметили, что деньгам, потраченным на его постройку, можно было найти лучшее применение. Некий Стив Джонс съязвил: "Корабль обошелся в целых три миллиарда фунтов. Только подумайте, на что эти деньги можно было потратить. Национальная служба здравоохранения, социальная помощь и так далее. Будем надеяться, он еще на гарантии".

Один человек не удержался от шпильки в адрес наследника британского престола, принца Уэльского: "Первый же военный корабль НАТО, названный в честь принца Чарльза, сломался".

"Принц Уэльский" входит в состав британской авианосной ударной группы вместе с "Королевой Елизаветой" (Queen Elizabeth), которой этой осенью предстоит задание на Балтике и в Средиземном море.

Комментарии читателей:

Just4Peace

Никакой стыдобы. Заглушите все двигатели, выставьте корабль на продажу, и он преспокойно доберется до Штатов.

48BobJenkins

На металлолом его!

Bosniabill

Ясно, купили полную шляпу. Ну так продайте поскорее, а деньги пустите на армию и ВВС.

Cobblers_

Ничего, всякое бывает. Напомню вам, что НАСА отложило свою 19-миллиардную миссию на Луну — тоже из-за неотложных технических проблем.

Sailorsgirl64

У меня муж моряк. Могу вас заверить, они делают все возможное, так что полегче с критикой.

Dave3456

Очередная пустая трата денег. Ни разу такого не было, чтобы контракты выполнялись в срок и не выходили за рамки выделенного бюджета. Не могут нанять ни грамотных конструкторов, ни подрядчиков.

Totalfib2

Эта традиция повелась еще с "Королевы Елизаветы": там сломалось, тут затопило и так далее.

Majajo10

Главное — не вспоминайте про "Бристоль" в 1970-х.

PGD

Слава богу, что в сороковых наши военные корабли строились в Белфасте на верфи "Харланд и Вулф", а не в Шотландии, а иначе мы бы говорили по-немецки.

Странно: с 1914 года мы разучились строить военные корабли, чтобы держались на плаву.

Спасибо Гордону Брауну, удружил Шотландии рабочими местами!

Palla

Что тут еще скажешь? Ну и как мы собрались воевать с русскими, китайцами и иранцами? Да нас самих пора спасать!

Joeyb90

Пошлите побольше гендерно-флюидных инженеров, уж они-то точно починят.

We did try to tell you

Что я слышу? Раскаты хохота в Брюсселе и Москве?

Может, если вежливо попросим, мигранты из Ла-Манша возьмут его на буксир?

Mifihttps

Кому-кому, а Москве точно грех смеяться над чужими авианосцами.

Goldenoldie2017

Нам нужен новый Оливер Кромвель, чтобы навел порядок в раздутом госаппарате и приструнил депутатов и Палату лордов!

Factofthematter

Это все лажа! Всем известно, что Британия правит морями.

Pjb0007

Отвезите это барахло на свалку!

Williamneilson

Нет, отбуксируйте на верфь в Росайте и пусть [первый министр Шотландии] Стёрджен вернет наши денежки за великое мастерство шотландских корабелов!

Pinnermac

Сделано в Британии, чего уж там.

BlueAvenger

Пора переходить на резиновые надувнухи!

MiniMiner

Ничего, у русских тоже все время ломается. У них, правда, сразу с доком плавает — на всякий случай.

ViralHog

Так, нам нужен страшный буксир под названием "Камилла".

Drumadd

Путин небось дрожит от страха! У нас плохо оснащенная армия, слаборазвитая авиация и разбитый вдребезги флот. Однако наши политики никак не уймутся со своими разглагольствованиями. Как мы неумехи — ни сконструировать, ни собрать не можем!

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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F-35B
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NATO
Авианосец
Военные учения
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