Эти три страны задумались о масштабных учениях. Россия ведет себя необычно

Финляндия, Швеция и Норвегия считают вероятным проведение масштабных военных учений

Финляндия, Швеция и Норвегия обдумывают проведение масштабных совместных военных учений в 2024 году, пишет Iltalehti. Об этом сообщил командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. Вместе с тем он отмечает, что военная активность России на севере в настоящее время необычайно низкая.

Магнус Бруннсберг (Magnus Brunnsberg)

Совместные учения будут называться Nordic Response

Командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен (Eirik Kristoffersen) считает, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет лучшим событием для безопасности Норвегии с тех пор, как страна сама присоединилась с военному альянсу.

Совместные учения будут называться Nordic Response и станут новой версией учений Cold Response, проходящих в Норвегии.

Учения Cold Response, которые проводятся раз в два года, в последний раз состоялись весной 2022 года. В общей сложности в учениях приняли участие 30 тысяч военных примерно из 30 стран.

От Финляндии в учениях приняло участие 680 человек, из них — 470 солдат действительной военной службы и 30 резервистов. Финляндия хорошо показала себя на учениях: именно финские силы на учениях фактически разгромили морскую пехоту США. Корпус морской пехоты считается, пожалуй, самой известной в мире группой профессиональных солдат.

По мнению Кристофферсена, членство Финляндии и Швеции в НАТО откроет новые возможности для защиты Северной Европы.

"Появится много возможностей. Так считают командующие силами обороны многих других стран. Вместе мы ищем способы для укрепления безопасности Северной Европы. Это включает в себя, среди прочего, регулярные учения на территории друг друга без бюрократии".

Кроме того, норвежский генерал уделяет особое внимание тому, что военная активность России на севере в настоящее время необычайно низкая...

"Они знают, что НАТО не собирается нападать на Россию. Поэтому они перебрасывают такое большое количество войск на территорию Украины".

High North News, сообщившая о вероятности проведения масштабных учений — независимая газета Северного университета Норвегии. Первой в Финляндии об этой новости написала газета Helsingin Sanomat.