В Грузии стартовали совместные с США военные учения

Тбилиси. 29 августа. ИНТЕРФАКС - В Грузии в понедельник стартовали совместные с США многонациональные военные учения Noble Partner 2022 ("Достойный партнер 2022").

"Целью учений является повышение готовности и совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря", - говорится в сообщении грузинского Минобороны в понедельник.

Отмечается, что в учениях примут участие более 2 тыс. 400 военнослужащих Грузии, США, Японии, Швеции, Болгарии, Румынии, Молдавии, Греции, Великобритании, Турции, Словакии, Норвегии, Венгрии, Литвы, Азербайджана, Германии, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Польши, а также военнослужащие многонациональной бригады Литвы-Польши-Украины.