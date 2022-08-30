Российские танкисты в десятый раз победили в «Танковом биатлоне»

Сборная России на танках Т-72Б3 Уралвагонзавода стала чемпионом «Танкового биатлона-2022». Эта победа стала для наших танкистов десятой подряд.

Россияне прошли дистанцию за 1 час 29 минут и 36 секунд и поразили 23 из 24 мишеней. Вторыми к финишу пришли танкисты из Беларуси, которые выступали также на «семьдесятдвойках». «Бронзу» завоевала сборная Китая.

«Победа в «Танковом биатлоне» – это, в первую очередь, исполнение мечты. Мы все долго к этому шли. Многие из нас с первого курса хотели попасть на соревнования такого уровня», – рассказал наводчик-оператор, курсант Дмитрий Куклин, отметивший во время финала свой 22-й день рождения.

Российские танкисты признались, что побеждать им помогают хладнокровие во время заезда, знание своего дела и, конечно, танки Уралвагонзавода. К ним они относятся с любовью, каждому дают ласковые имена. В этот раз танк-победитель звали «Карина».

«В технике мы на 100% уверены – хоть завтра в бой! Она способна выполнить любые поставленные задачи: и возможные, и невозможные. Всегда знаем, что наши машины нас не подведут», – подчеркнул командир танка, младший сержант Артур Валишин.

Высокую оценку бронетехнике УВЗ традиционно дают и представители иностранных сборных. «Ваши танки – лучшие в мире!» – так, например, сказал о «семьдесятдвойках» бригадный генерал сборной Йемена.

В этом году в соревнованиях приняла участие 21 команда. Победителя выбирали по итогам индивидуальных гонок и эстафеты. Танкисты преодолевали брод, холм, стенку, минное поле и другие препятствия, поражали мишени. Помощь в обслуживании и эксплуатации бронемашин оказывали 15 специалистов Уралвагонзавода.

«Когда приезжают представители иностранных сборных, мы их обучаем стрельбе, вождению, правильному обслуживанию в соответствии со всеми требованиями. В этом году понравились сборные Мьянмы, Мали, Зимбабве, Ирана: они показали очень хорошие результаты, справились со всеми поставленными задачами. Иностранные танкисты легко обучаются, у них отличный потенциал. Они восхищаются нашей техникой. Главное: у них есть желание! Говорят, что будут участвовать каждый год, пока не выйдут в первый дивизион», – отметил мастер управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Уралвагонзавода Константин Кислицын.

Впервые в этом году поболеть за российскую сборную и увидеть свои изделия в действии приехала группа поддержки с Уралвагонзавода.

«Я раньше смотрел «Танковый биатлон» по телевизору, но вживую – это совсем другие впечатления. Очень и очень интересно! Беларусь, Китай и наша замечательная команда – все супер!» – поделился впечатлениями заместитель начальника цеха мелких узлов №2 Артем Федин.

«У меня гордость за всех нас: за конструкторов и производителей, за тех, кто обслуживает и ремонтирует технику. Приятно видеть, что танки, созданные нашими руками, участвуют в столь масштабном международном турнире. Техника работает на износ, но выполняет все задачи, и хочется сказать спасибо за нее нашему трудовому коллективу!» – добавил Константин Кислицын.