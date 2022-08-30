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РИА Новости

Совбез рассказал о финансировании "пацифистских" организаций из-за рубежа

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Американские доллары
Американские доллары.
Источник изображения: © Depositphotos / VadimVasenin

Заместитель Патрушева Гребенкин: "пацифистские" организации получают деньги из-за рубежа

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Деструктивные, псевдопацифистские организации, действующие в России и осуждающие политику властей страны, с начала 2022 года получили более четырех миллиардов рублей от США и их союзников, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.

По его словам, в условиях военной операции на Украине активировались "очень немногочисленные" общественные структуры, СМИ и люди, которые критикуют руководство страны, "занимают коллаборационистские позиции и пытаются тиражировать псевдопацифистские лозунги".

"К слову, эта деструктивная деятельность щедро оплачивается из кармана США и их союзников. Например, в этом году в их адрес из-за границы поступило свыше четырех миллиардов рублей. Основными странами-донорами, как и прежде, являются США и Великобритания", — сказал он в интервью "Российской газете".

Как утверждает Гребенкин, в феврале — марте этого года "отдельные радикальные структуры и лица, получающие свои тридцать сребреников из-за рубежа", пытались организовать антивоенные протесты. Сейчас же, добавил он, эти акции "носят единичный характер и не находят поддержки граждан".

По данным Совбеза, в этом году за неоднократные нарушения российского законодательства ликвидированы 18 представительств и филиалов зарубежных и международных неправительственных организаций, признана нежелательной и запрещена в России деятельность 13 организаций из США, Великобритании, Польши, Украины и других стран. Иноагентами признаны семь некоммерческих организаций, 13 юридических и 48 физических лиц.

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Великобритания
Польша
Россия
США
Украина
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