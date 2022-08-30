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РИА Новости

Учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах

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Военнослужащие ВС РФ на учениях
Военнослужащие ВС РФ на учениях.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

В Минобороны сообщили, что стратегические учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Стратегические учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах Восточного военного округа, сообщил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

"Шесть общевойсковых полигонов: "Князе-Волконский", "Сергеевский", "Успеновский", "Горячие Ключи", "Лагунное", "Бурдуны", три авиационных полигона: "Новосельский", "Телемба", "Бухта Анны", — перечислил генерал-полковник.

Он подчеркнул, что войска будут совершенствовать полевую, морскую, воздушную выучку с практической отработкой как оборонительных, так и наступательных действий.

"Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа. Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер", — подчеркнул Фомин.

Число участников маневров на территории России не выходит за рамки соглашения 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем.

Возвращение участников учений в места постоянной дислокации спланировано до конца сентября.

Учения "Восток" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки войск в этом году.

В них примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 самолетов и вертолетов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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