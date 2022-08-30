Войска с учений "Восток-2022" будут возвращаться до конца сентября

Минобороны: возвращение войск с учений "Восток-2022" запланировано до конца сентября

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Войска со стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" будут возвращаться в пункты постоянной дислокации до конца сентября, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

Учения "Восток" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки ВС РФ в этом году.

"Возвращение органов военного управления и войска в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до конца сентября", - сказал Фомин.

В составе коалиционных группировок войск совместные действия в рамках стратегических учений отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

От ВС РФ в "Востоке" примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, в "Востоке" примут участие оперативные группы управления от МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России.

Всего в учениях будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.