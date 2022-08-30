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ИноСМИ

Британцы оказались не готовы к таким жертвам ради Украины

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Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото.
Источник изображения: © JUSTIN TALLIS

Не устала ли Британия от Украины за полгода конфликта?

Британское правительство было удивлено готовностью населения страны поддержать Украину. Однако зима все ближе, цены на газ продолжают расти, и британцы постепенно начинают осознавать, на какие жертвы им приходится идти, пишет The Times.

Джош Глэнси (Josh Glancy)

Над ратушей в Танбридж-Уэллсе реет украинский флаг — и над другими церквями и мэриями по всей стране тоже. Этот богатый пригород оказался одним из самых щедрых на помощь украинским беженцам: городок из графства Кент приютил более 300 человек — в новейшей истории страны это невиданное бескорыстие не знает равных.

Однако энергетический кризис, следствие во многом переваливших за полгода боевых действий, сказывается все сильнее, и показались первые признаки нерешительности. К тому же посыпались вопросы: когда закончится этот конфликт? Какова вообще стратегическая цель, и как мы ее добиваемся? Какие меры предпринимают политики, чтобы оградить нас от жертв военного времени?

"Я поддерживаю, что мы вооружаем Украину, но цены на газ меня очень тревожат, — сказала медицинский администратор Карин Хайд 59 лет. — Я считаю, что пора задуматься о том, чтобы положить этому конец, хотя и не представляю как".

Слабеющая поддержка

Отношение британцев к дальнейшим санкциям против России, если они приведут к…

– значительному рост цен на энергоносители (против: 45%, за: 38%)

– росту налогов для покрытия военных расходов (против: 44%, за: 41%)

– перебоям с нефтью и газом (против: 38%, за: 44%)

– дороговизне жизни (против: 42%, за: 42%)

Хайд особенно переживает, что ее 21-летний сын как раз заканчивает университет: "Я много думаю о его будущем. И мне кажется, что мы чересчур "захвалили" украинцев".

Энергетический кризис усугубляется с каждым днем: Служба газового и энергетического рынка уже повысила "потолок" цен на 80% до 3 549 фунтов стерлингов с 1 октября. Причин тому несколько: спрос в Азии растет, сказываются последствия пандемии, американский сланцевый бум выдохся, но главное то, что Владимир Путин шантажирует Европу газом. В пятницу стало известно, что на заводе близ финской границы Россия сжигает газа на 8 миллионов фунтов стерлингов в день — того самого, что раньше питал током европейские дома.

Танбридж-Уэллс, может, и один из самых состоятельных пригородов Великобритании, но тревога дошла даже туда. "У нас трое маленьких детей, так что по статистике мы из тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, — сказал страховой менеджер Сэм Пойнтер. — Приходится постоянно бороться. Если правительство отыщет способ поддержать Украину так, чтобы прийти к мирному решению, будет здорово. Но я особых иллюзий не питаю".

На прошлой неделе Эммануэль Макрон произнес ободряющую речь про "кровь, пот и слезы" в преддверии зимних морозов. На прошлой неделе на Украине ему вторил Борис Джонсон: он заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину "во что бы то ни стало".

Посол Украины и сторонник санкций Алексей Макеев назвал дороговизну жизни расплатой за то, чтобы "спокойно спать по ночам". В своей речи из Киева он призвал Запад проявить стойкость. "Украинцы каждый день платят своими жизнями, — заявил он. — Это цена за то, чтобы на вас в Великобритании, Германии и Польше не сыпались каждый день крылатые ракеты. Так что это мольба о солидарности".

Великобритания пока что держится непоколебимо, и чиновников с Даунинг-стрит общественная поддержка удивила и впечатлила. Однако зима все ближе, правительство по-прежнему неуправляемо, и общественность постепенно сознаёт масштабы предстоящих жертв.

Не этого ли добивается Путин? Российский президент на то и рассчитывает, что избалованные западные избиратели не смогут расстаться со своим изобилием. Если в ближайшие год-два экономическая боль лишь усилится, в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне наступит разброд и шатание, и лидеры либо свернут поддержку Владимира Зеленского, либо выступят за прекращение огня, и тогда Россия прикарманит приобретенную территорию.

35-летний Олли Фэйрхёрст живет в Грумбридже недалеко от Танбридж-Уэллс. У них дома уже почти полгода живет учительница из Харькова Светлана и ее дочь-подросток.

Он убежден, что мы должны противостоять путинской агрессии — будь то политически или иначе: "Мы воюем с геополитическим врагом, который напал на все наши ценности. Россия должна проиграть. Мы должны победить. Да, придется немного пострадать. За войну придется платить. Стоит ли игра свеч? Я считаю, что да".

Фэйрхёрст считает, что правительству надо быть честнее насчет будущего: "Многие сравнивали пандемию с войной, а происходящее подают всего лишь как энергетический кризис. Послушай правительство, так боевые действия и кризис никак не связаны. Это несправедливо: они купаются в лучах славы и всячески поддерживают Украину, а беднейшие слои населения страдают".

Есть признаки, что с ростом издержек общественность все больше сомневается по поводу санкций. В мартовском опросе YouGov 48% поддержали дальнейшие санкции против России, даже если они приведут к удорожанию счетов за электричество, а 38% выступали против. К июню ситуация изменилась: 45% против новых санкций и всего 38% — за.

Меняется и отношение к беженцам. Всего Великобритания приняла свыше 115 000 украинцев, и каждую неделю прибывает до 5 000 человек. Однако четверть собственников хочет выйти из схемы размещения беженцев из-за дороговизны жизни.

В пятницу вечером в общественном центре "Херст-грин" в Тандридже, графство Суррей, который тоже принял немало беженцев, британские хозяева и украинские гости собрались на вечер культурного обмена. Зал был убран флагами с подсолнухами, играла украинская музыка, а беженцы собрались за холодным супом с укропом и картошкой.

Психолог Мэнди Тернер вместе с двумя подругами приютила у себя Лилию с тремя детьми из Чернигова. "Я считаю, что правительству надо зарядить людей энергией, — сказала она. — Мы все поднялись на борьбу в едином порыве. Люди хотят знать, что беженцы в безопасности, но меня волнует, что будет дальше".

"Было бы странно, если бы на фоне развернувшегося кризиса люди не искали места поближе к дому. Теперь вопрос стоит так, как выполнить взятые на себя обязательства. Медовый месяц закончился. Наступила новая реальность", — подытожила она.

В следующем месяце Великобритания получит нового премьер-министра. Возможно, ею станет "ястреб" Лиз Трасс, однако говорят, что наша позиция по Украине не изменится. В частном порядке многие ее соратники уверяют, что она относится к России даже жестче Джонсона. Трасс считает, что после холодной войны Запад допустил грандиозный просчет, уверовав, что Россия твердо идет к свободному рынку и демократическим идеалам. Повторять ее она не намерена, но ей грозит трудный выбор. "Лишнее" оружие для Украины у Британии заканчивается. Как признал один источник в министерстве обороны, реальность такова, что к концу года поток британских средств на дальнейшие боевые действия иссякнет.

Таким образом, перед новым премьером встанет дилемма: выделять ли дополнительные миллиарды фунтов стерлингов, если казна и так под мощным давлением?

Тревожнее всего то, что до окончания боевых действий как никогда далеко. Мирные переговоры ни к чему не привели. Стратеги Уайтхолла считают, что этот поезд мчит на всех парах, и нам с него никак не спрыгнуть. Вице-председатель Королевского института оборонных исследований и бывший советник по национальной безопасности лорд Рикеттс сказал так: "Полагаю, мы заняли верную позицию, хотя никто особо не думает, чем это может закончиться, и какая роль выпадет Великобритании".

"Едва ли дело закончится разгромным поражением Путина и России масштаба 1945 года. Иного выхода, кроме как помогать украинцам в военном отношении и надеяться, что что-то получится, нет. Но не видно никаких долгосрочных соображений, куда мы идем. Может ли это продолжаться бесконечно? Чем все кончится?" — рассуждает он.

"Есть широкий, пусть и весьма поверхностный национальный консенсус, что это правильно. Но особо это не обсуждается. Выдержит ли он проверку дальнейшими событиями?" — спросил он риторически в заключение.

Комментарии читателей:

Mr C Kershaw

А у нас нет выбора. Если мы бросим поддерживать Украину, Россия и нас покорит. Элементарно!

Tony Jones

Чепуха какая! У России экономика меньше, чем у Италии. Ежегодно она тратит на оборону всего 40 миллиардов долларов — примерно столько же, сколько Великобритания. А вся НАТО — более триллиона долларов. К тому же выяснилось, что русские даже третьесортную армию вроде украинской одолеть не могут, так что чего тут бояться?

NB

Как и всегда, мы не постоим за ценой, лишь бы защитить наши ценности и сохранить нашу свободу. Наша жизнь и будущее неразрывно связаны с судьбой Украины. Путину мы не уступим — ни за что. И мы победим — как и прежде.

Concerned

Придется экономить энергию, достать теплые вещи и отказаться от разъездов.

FredKismias

Каких бы денег это ни стоило остальному миру, не забывайте, что украинцы расплачиваются кровью.

Julianne Weiss

Ага, только потому, что мы сами подливаем масла в огонь. А могли бы прекратить хоть завтра и не разжигать эту войну.

Todd Der Luge

Вам есть дело до Украины лишь потому, так велело Би-би-си. Как только началась борьба за власть внутри партии Тори, так Украина разом со всех передовиц исчезла. Почему? Потому что все ваши истерики и заламывание рук — показуха. Плевать вы хотели. Ваше возмущение и громкие клятвы пойти на все ради Украины — липа. Цены растут, и как только они начнут кусаться, Украина станет для британской публики очередной обузой, которая мешает врубить батарею потеплее и завести сериальчик.

Sojourner

Доля истины в этом есть.

Помимо безоговорочной поддержки Джонсона мы видели лишь показную добродетель, рефлекторную и бессмысленную. Да и она рассеялась, как только запахло жареным.

SH331

Какова цель на Украине? Вся болтовня Зеленского о том, чтобы выгнать Россию со всей украинской территории, — фантастика и политиканство. С Крымом и Донбассом можно попрощаться. Попытка разгромить Россию наголо напорется на ядерный ответ Путина — уж с чем с чем, а с поражением он не смирится. Украине пора заключить сделку, смириться с некоторыми территориальными потерями, но сохранить доступ к Черному морю. А затем, в отличие от Крыма, построить прочные границы при помощи западной ПРО — это будет гарантия, что Россия больше не сунется. Вот настоящая цель.

Mikkey

А вы подумайте, как украинцы от этого устали. Вы живете, как жили — а они умирают.

Tardis68

Одним сочувствием к украинцам по счетам не расплатишься.

PC

Похоже, после 75 лет мира и процветания Европа и Америка прямо-таки жаждут войны. Они подстрекают Украину, но сами не лезут. Зачем это всё? Чего ради провоцировать Путина? Что Украина забыла в НАТО? Почему она не может остаться нейтральной? Весь мир в очередной раз расплачивается за глупость и воинственность Запада.

Spirit of 1770

Ничего мы не устали. Мы знаем, насколько это важно. И понимаем, во что нам это обойдется. Но мы лишимся всего лишь денег — а не собственных детей.

Victoria Dunnett

Боюсь, что вы ошибаетесь. Этой зимой умрет немало британцев — особенно бедных и пожилых, которым не хватит еды и тепла.

trevor crow

Мы не можем себе позволить бросить Украину на произвол судьбы. Если мы не разобьем Путина в Киеве, завтра он будет в Кеннингтоне.

Prosthetic Conscience

Это проверка для западных ценностей как таковых: если мы дадим отпор хулиганью, нам наверняка разобьют нос, но иначе можем начинать учить русский и китайский.

Esther Carswell

Боже, какая драма! Мы охотно торгуем с Саудовской Аравией, хотя та убила в Йемене гораздо больше людей, чем Путин на всей Украине. США почуяли шанс выбить Россию из нефтегазового бизнеса — только и всего. Путин не проиграет лишь оттого, что миллионы европейцев будут прозябать в нищете.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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