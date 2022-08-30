Британцы оказались не готовы к таким жертвам ради Украины

Не устала ли Британия от Украины за полгода конфликта?

Британское правительство было удивлено готовностью населения страны поддержать Украину. Однако зима все ближе, цены на газ продолжают расти, и британцы постепенно начинают осознавать, на какие жертвы им приходится идти, пишет The Times.

Джош Глэнси (Josh Glancy)

Над ратушей в Танбридж-Уэллсе реет украинский флаг — и над другими церквями и мэриями по всей стране тоже. Этот богатый пригород оказался одним из самых щедрых на помощь украинским беженцам: городок из графства Кент приютил более 300 человек — в новейшей истории страны это невиданное бескорыстие не знает равных.

Однако энергетический кризис, следствие во многом переваливших за полгода боевых действий, сказывается все сильнее, и показались первые признаки нерешительности. К тому же посыпались вопросы: когда закончится этот конфликт? Какова вообще стратегическая цель, и как мы ее добиваемся? Какие меры предпринимают политики, чтобы оградить нас от жертв военного времени?

"Я поддерживаю, что мы вооружаем Украину, но цены на газ меня очень тревожат, — сказала медицинский администратор Карин Хайд 59 лет. — Я считаю, что пора задуматься о том, чтобы положить этому конец, хотя и не представляю как".

Слабеющая поддержка

Отношение британцев к дальнейшим санкциям против России, если они приведут к…

– значительному рост цен на энергоносители (против: 45%, за: 38%)

– росту налогов для покрытия военных расходов (против: 44%, за: 41%)

– перебоям с нефтью и газом (против: 38%, за: 44%)

– дороговизне жизни (против: 42%, за: 42%)

Хайд особенно переживает, что ее 21-летний сын как раз заканчивает университет: "Я много думаю о его будущем. И мне кажется, что мы чересчур "захвалили" украинцев".

Энергетический кризис усугубляется с каждым днем: Служба газового и энергетического рынка уже повысила "потолок" цен на 80% до 3 549 фунтов стерлингов с 1 октября. Причин тому несколько: спрос в Азии растет, сказываются последствия пандемии, американский сланцевый бум выдохся, но главное то, что Владимир Путин шантажирует Европу газом. В пятницу стало известно, что на заводе близ финской границы Россия сжигает газа на 8 миллионов фунтов стерлингов в день — того самого, что раньше питал током европейские дома.

Танбридж-Уэллс, может, и один из самых состоятельных пригородов Великобритании, но тревога дошла даже туда. "У нас трое маленьких детей, так что по статистике мы из тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, — сказал страховой менеджер Сэм Пойнтер. — Приходится постоянно бороться. Если правительство отыщет способ поддержать Украину так, чтобы прийти к мирному решению, будет здорово. Но я особых иллюзий не питаю".

На прошлой неделе Эммануэль Макрон произнес ободряющую речь про "кровь, пот и слезы" в преддверии зимних морозов. На прошлой неделе на Украине ему вторил Борис Джонсон: он заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину "во что бы то ни стало".

Посол Украины и сторонник санкций Алексей Макеев назвал дороговизну жизни расплатой за то, чтобы "спокойно спать по ночам". В своей речи из Киева он призвал Запад проявить стойкость. "Украинцы каждый день платят своими жизнями, — заявил он. — Это цена за то, чтобы на вас в Великобритании, Германии и Польше не сыпались каждый день крылатые ракеты. Так что это мольба о солидарности".

Великобритания пока что держится непоколебимо, и чиновников с Даунинг-стрит общественная поддержка удивила и впечатлила. Однако зима все ближе, правительство по-прежнему неуправляемо, и общественность постепенно сознаёт масштабы предстоящих жертв.

Не этого ли добивается Путин? Российский президент на то и рассчитывает, что избалованные западные избиратели не смогут расстаться со своим изобилием. Если в ближайшие год-два экономическая боль лишь усилится, в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне наступит разброд и шатание, и лидеры либо свернут поддержку Владимира Зеленского, либо выступят за прекращение огня, и тогда Россия прикарманит приобретенную территорию.

35-летний Олли Фэйрхёрст живет в Грумбридже недалеко от Танбридж-Уэллс. У них дома уже почти полгода живет учительница из Харькова Светлана и ее дочь-подросток.

Он убежден, что мы должны противостоять путинской агрессии — будь то политически или иначе: "Мы воюем с геополитическим врагом, который напал на все наши ценности. Россия должна проиграть. Мы должны победить. Да, придется немного пострадать. За войну придется платить. Стоит ли игра свеч? Я считаю, что да".

Фэйрхёрст считает, что правительству надо быть честнее насчет будущего: "Многие сравнивали пандемию с войной, а происходящее подают всего лишь как энергетический кризис. Послушай правительство, так боевые действия и кризис никак не связаны. Это несправедливо: они купаются в лучах славы и всячески поддерживают Украину, а беднейшие слои населения страдают".

Есть признаки, что с ростом издержек общественность все больше сомневается по поводу санкций. В мартовском опросе YouGov 48% поддержали дальнейшие санкции против России, даже если они приведут к удорожанию счетов за электричество, а 38% выступали против. К июню ситуация изменилась: 45% против новых санкций и всего 38% — за.

Меняется и отношение к беженцам. Всего Великобритания приняла свыше 115 000 украинцев, и каждую неделю прибывает до 5 000 человек. Однако четверть собственников хочет выйти из схемы размещения беженцев из-за дороговизны жизни.

В пятницу вечером в общественном центре "Херст-грин" в Тандридже, графство Суррей, который тоже принял немало беженцев, британские хозяева и украинские гости собрались на вечер культурного обмена. Зал был убран флагами с подсолнухами, играла украинская музыка, а беженцы собрались за холодным супом с укропом и картошкой.

Психолог Мэнди Тернер вместе с двумя подругами приютила у себя Лилию с тремя детьми из Чернигова. "Я считаю, что правительству надо зарядить людей энергией, — сказала она. — Мы все поднялись на борьбу в едином порыве. Люди хотят знать, что беженцы в безопасности, но меня волнует, что будет дальше".

"Было бы странно, если бы на фоне развернувшегося кризиса люди не искали места поближе к дому. Теперь вопрос стоит так, как выполнить взятые на себя обязательства. Медовый месяц закончился. Наступила новая реальность", — подытожила она.

В следующем месяце Великобритания получит нового премьер-министра. Возможно, ею станет "ястреб" Лиз Трасс, однако говорят, что наша позиция по Украине не изменится. В частном порядке многие ее соратники уверяют, что она относится к России даже жестче Джонсона. Трасс считает, что после холодной войны Запад допустил грандиозный просчет, уверовав, что Россия твердо идет к свободному рынку и демократическим идеалам. Повторять ее она не намерена, но ей грозит трудный выбор. "Лишнее" оружие для Украины у Британии заканчивается. Как признал один источник в министерстве обороны, реальность такова, что к концу года поток британских средств на дальнейшие боевые действия иссякнет.

Таким образом, перед новым премьером встанет дилемма: выделять ли дополнительные миллиарды фунтов стерлингов, если казна и так под мощным давлением?

Тревожнее всего то, что до окончания боевых действий как никогда далеко. Мирные переговоры ни к чему не привели. Стратеги Уайтхолла считают, что этот поезд мчит на всех парах, и нам с него никак не спрыгнуть. Вице-председатель Королевского института оборонных исследований и бывший советник по национальной безопасности лорд Рикеттс сказал так: "Полагаю, мы заняли верную позицию, хотя никто особо не думает, чем это может закончиться, и какая роль выпадет Великобритании".

"Едва ли дело закончится разгромным поражением Путина и России масштаба 1945 года. Иного выхода, кроме как помогать украинцам в военном отношении и надеяться, что что-то получится, нет. Но не видно никаких долгосрочных соображений, куда мы идем. Может ли это продолжаться бесконечно? Чем все кончится?" — рассуждает он.

"Есть широкий, пусть и весьма поверхностный национальный консенсус, что это правильно. Но особо это не обсуждается. Выдержит ли он проверку дальнейшими событиями?" — спросил он риторически в заключение.

Комментарии читателей:

Mr C Kershaw

А у нас нет выбора. Если мы бросим поддерживать Украину, Россия и нас покорит. Элементарно!

Tony Jones

Чепуха какая! У России экономика меньше, чем у Италии. Ежегодно она тратит на оборону всего 40 миллиардов долларов — примерно столько же, сколько Великобритания. А вся НАТО — более триллиона долларов. К тому же выяснилось, что русские даже третьесортную армию вроде украинской одолеть не могут, так что чего тут бояться?

NB

Как и всегда, мы не постоим за ценой, лишь бы защитить наши ценности и сохранить нашу свободу. Наша жизнь и будущее неразрывно связаны с судьбой Украины. Путину мы не уступим — ни за что. И мы победим — как и прежде.

Concerned

Придется экономить энергию, достать теплые вещи и отказаться от разъездов.

FredKismias

Каких бы денег это ни стоило остальному миру, не забывайте, что украинцы расплачиваются кровью.

Julianne Weiss

Ага, только потому, что мы сами подливаем масла в огонь. А могли бы прекратить хоть завтра и не разжигать эту войну.

Todd Der Luge

Вам есть дело до Украины лишь потому, так велело Би-би-си. Как только началась борьба за власть внутри партии Тори, так Украина разом со всех передовиц исчезла. Почему? Потому что все ваши истерики и заламывание рук — показуха. Плевать вы хотели. Ваше возмущение и громкие клятвы пойти на все ради Украины — липа. Цены растут, и как только они начнут кусаться, Украина станет для британской публики очередной обузой, которая мешает врубить батарею потеплее и завести сериальчик.

Sojourner

Доля истины в этом есть.

Помимо безоговорочной поддержки Джонсона мы видели лишь показную добродетель, рефлекторную и бессмысленную. Да и она рассеялась, как только запахло жареным.

SH331

Какова цель на Украине? Вся болтовня Зеленского о том, чтобы выгнать Россию со всей украинской территории, — фантастика и политиканство. С Крымом и Донбассом можно попрощаться. Попытка разгромить Россию наголо напорется на ядерный ответ Путина — уж с чем с чем, а с поражением он не смирится. Украине пора заключить сделку, смириться с некоторыми территориальными потерями, но сохранить доступ к Черному морю. А затем, в отличие от Крыма, построить прочные границы при помощи западной ПРО — это будет гарантия, что Россия больше не сунется. Вот настоящая цель.

Mikkey

А вы подумайте, как украинцы от этого устали. Вы живете, как жили — а они умирают.

Tardis68

Одним сочувствием к украинцам по счетам не расплатишься.

PC

Похоже, после 75 лет мира и процветания Европа и Америка прямо-таки жаждут войны. Они подстрекают Украину, но сами не лезут. Зачем это всё? Чего ради провоцировать Путина? Что Украина забыла в НАТО? Почему она не может остаться нейтральной? Весь мир в очередной раз расплачивается за глупость и воинственность Запада.

Spirit of 1770

Ничего мы не устали. Мы знаем, насколько это важно. И понимаем, во что нам это обойдется. Но мы лишимся всего лишь денег — а не собственных детей.

Victoria Dunnett

Боюсь, что вы ошибаетесь. Этой зимой умрет немало британцев — особенно бедных и пожилых, которым не хватит еды и тепла.

trevor crow

Мы не можем себе позволить бросить Украину на произвол судьбы. Если мы не разобьем Путина в Киеве, завтра он будет в Кеннингтоне.

Prosthetic Conscience

Это проверка для западных ценностей как таковых: если мы дадим отпор хулиганью, нам наверняка разобьют нос, но иначе можем начинать учить русский и китайский.

Esther Carswell

Боже, какая драма! Мы охотно торгуем с Саудовской Аравией, хотя та убила в Йемене гораздо больше людей, чем Путин на всей Украине. США почуяли шанс выбить Россию из нефтегазового бизнеса — только и всего. Путин не проиграет лишь оттого, что миллионы европейцев будут прозябать в нищете.