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При заправке американской ракеты произошла утечка

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Сверхтяжелая ракета SLS
Сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) НАСА.
Источник изображения: NASA

При заправке американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которую запустят с кораблем Orion в рамках лунной миссии Artemis, произошла утечка водорода. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Во время перехода от медленного к быстрому заполнению жидким водородом ракеты-носителя мы обнаружили выброс некоторого количества водорода, который мог просочиться в продувочный бак. Утечка произошла в допустимых пределах, и мы вернулись к быстрой заправке [топлива]», — говорится в сообщении управления в Twitter.

По данным Associated Press, из-за утечки диспетчеры НАСА кратковременно прекратили обратный отсчет до запуска ракеты. Отмечается, что утечка появилась в том же месте, где ее обнаружили в ходе отработки запуска весной.

Ранее в августе стало известно, что НАСА определило 13 возможных районов для будущей высадки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.

В том же месяце НАСА начало подготовку к запуску ракеты SLS, которую запустят 29 августа. Ракета несет корабль Orion, который облетит Луну.

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Страны
США
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Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
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