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Военное обозрение

В прессе США вышел материал о морских поставках оружия Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Американское военное ведомство стало активнее использовать морской транспорт для снабжения Украины вооружением, военной техникой и боеприпасами. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на представителей Пентагона.

Как отмечают в Министерстве обороны США, ранее для поставок вооружений украинской армии преимущественно использовались самолеты. Но морским транспортом доставлять оружие проще. Это связано и с тем, что теперь США все активнее поставляют Киеву гаубицы, реактивные системы залпового огня, а для них требуется все больше и больше боеприпасов.

Как отметил представитель Транспортного командования ВС США полковник Стивен Паттхофф, растущая потребность украинской армии в боеприпасах образца НАТО заставляет американских военных использовать морские суда для транспортировки снарядов и ракет. По словам полковника, иногда боеприпасы доставляются на Украину еще до того, как на них пришел запрос из Киева. Такая заинтересованность американской стороны в поставках оружия, безусловно, является еще одним свидетельством полной вовлеченности США в конфликт на Украине.

Корабли могут перевозить куда большее количество вооружений и боеприпасов, чем самолеты. Эта особенность морского транспорта позволяет снабдить украинскую армию внушительным арсеналом для проведения будущих операций. Ведь в США все еще рассчитывают на то, что рано или поздно Киев отважится на контрнаступление.

The Washington Post называет расширение морских перевозок оружия свидетельством перехода к новому этапу конфликта. Эта фаза конфликта будет затяжной, на нее уйдут месяцы, а то и годы. Главная цель, которую не скрывают в США, заключается в том, чтобы истощить финансовые и военные возможности России. Ради этой цели американское руководство готово пожертвовать миллионами украинцев, всей инфраструктурой страны, которая в силу политики ее лидеров полностью потеряла самостоятельность и превратилась просто в инструмент США в борьбе против растущего российского влияния.

Увеличение количества поставляемого на Украину оружия говорит о том, что США решили «играть по-крупному». Теперь на кону престиж и влияние США. Ведь поражение на Украине будет куда более горьким и позорным, чем вывод войск из Афганистана.

При этом американские офицеры не говорят о том, каким образом идут морские поставки оружия Украине, если украинские порты открыты исключительно для гражданских судов под вывоз зерна. И все гражданские суда проверяются. Значат ли слова полковника Паттхоффа, что идёт недостаточно эффективный досмотр, или он имел в виду поставку морским транспортом в соседние с украинской страны - например, по Балтике - в Польшу, а оттуда, например железнодорожным транспортом, уже на Украину? Вопрос пока остаётся открытым.

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Страны
Афганистан
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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