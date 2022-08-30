"Сбиты в первых же боях". Эксперты о летном составе ВВС Украины

Военный эксперт Владимир Евсеев и военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik поделились мнением о том, что из себя представляет летный состав воздушных сил Украины.

Квалифицированный летный состав воздушных сил Украины фактически ликвидирован российскими ВКС и средствами ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его данным, украинское командование к решению боевых задач привлекает бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. Их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете, отметил источник.

Речь идет о пилотах самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-25.

Накануне в Минобороны России заявили, что с начала спецоперации на Украине уничтожено 274 самолета и 148 вертолетов.

В эфире радио Sputnik заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что ситуация свидетельствует о деградации летного состава ВВС Украины.

"На Украине практически не осталось пилотов второго класса, кроме того, стало известно о гибели наиболее известных летчиков, как считают на Украине, ассов. В условиях, когда самолетов на Украине почти нет, летчики третьего класса имеют большие перерывы в полетах, поскольку им просто не на чем летать, летный состав ВВС Украины деградирует. И даже если гипотетически предположить, что откуда-то поставят советскую технику, то такие самолеты будут сбиты в первых же боях. Обратите внимание, что последний опыт боевого применения украинской пилотируемой авиации – самолеты работали даже не парами, это были одиночные самолеты. А работа одиночного самолета с таким уровнем квалификации летчика с высокой степенью вероятности грозит тем, что его собьют", – сказал Владимир Евсеев.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов, в свою очередь, отметил отсутствие слаженности украинских войск.

"От ВВС у них ничего не осталось. Я не вижу, чтобы их авиация работала результативно. У них нет как высшего звена сильного, так и низшего звена хорошо обученного, кроме того, у украинской армии нет такого боевого опыта и слаженности войск, как у российской армии. Ведь война – это не только наступление авиации, пехоты или танков – это совместные действия, слаженность войск. Украинская армия держится только за счет того, что ее поддерживает оружием весь западный мир", – сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.