ВВС Нигерии получили турецкие контейнерные системы прицеливания ASELPOD

ЦАМТО, 29 августа. По всей видимости, Военно-воздушные силы Нигерии получили для истребителей JF-17 "Тандер" контейнерные системы прицеливания ASELPOD разработки турецкой компания Aselsan.

Как сообщает Janes.com, многоцелевой истребитель JF-17 "Тандер" ВВС Нигерии недавно был замечен с подвесным контейнером, похожим на турецкий ASELPOD. В коротком ролике, размещенном в социальных сетях 14 августа, был показан нигерийский JF-17 с номером 720, выруливавшим с темно-серой гондолой на центральной подвеске.

У китайского аналога WMD-7, который также интегрирован с JF-17, – меньший по размерам воздухозаборник.

Наиболее вероятно, что контракт реализуется через пакистанское авиастроительное предприятие Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в Камре, которое поставило ВВС Нигерии истребители JF-17, а также проводило интеграцию ASELPOD.

Как уже сообщал ЦАМТО, турецкая компания Aselsan провела успешную интеграцию контейнерной системы прицеливания ASELPOD на борт истребителя JF-17 "Тандер" ВВС Пакистана в 2018 году. Интеграция была выполнена в рамках контракта от 2016 года, предусматривающего закупку ВВС Пакистана, как минимум, восьми систем ASELPOD на сумму почти 25 млн. долл.

В частности, первый экспортный контракт на поставку систем ASELPOD для JF-17 "Тандер" компания Aselsan заключила с Пакистаном в июне 2016 года. В мае 2017 года Aselsan объявила о подписании с Пакистаном второго контракта на поставку систем ASELPOD, предназначенных для оснащения самолетов истребительной авиации. Стоимость данной продажи составила 24,9 млн. долл.

Как сообщалось в размещенном Aselsan на портале публичного раскрытия информации сообщении, всего ВВС Пакистана разместили заказ на поставку 16 контейнерных систем ASELPOD.

НИОКР по проекту ASELPOD были начаты компанией Aselsan в середине 2006 года после получения контракта на сумму 51 млн. долл. на разработку замены для маловысотной инфракрасной прицельно-навигационной системы AN/AAQ-14 LANTIRN.

Масса ASELPOD составляет 235 кг. Контейнерная система прицеливания оснащается камерами высокого разрешения (дневными и инфракрасными), двухдиапазонным лазерным дальномером-целеуказателем, лазерной системой подсветки целей, лазерным указателем, а также записывающим устройством емкостью 128 Гб.

Контейнеры ранее были интегрированы на борт истребителей F-16 и F-4 ВВС Турции.