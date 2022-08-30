Raytheon изготовит ЗРК NASAMS для ВС Украины

ЦАМТО, 29 августа. Компания Raytheon Missiles and Defense, являющаяся подразделением Raytheon Technologies, объявила о подписании контракта на поставку ЗРК средней дальности NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System).

Стоимость продажи составляет 182,295 млн. долл. Ожидается, что системы будут переданы Украине в ответ на запрос властей этой страны в средствах защиты от современных воздушных угроз. Работы должны быть выполнены на предприятии в Тьюксбери (шт.Массачусетс) до 23 августа 2024 года.

По заявлению президента подразделения Land Warfare & Air Defense компании Raytheon Тома Лалиберти, компания и партнеры будут стремиться как можно быстрее поставить ЗРК ВС Украины, которая присоединится к дюжине стран мира, закупивших комплексы ранее.

Как заявлено, в состав совместно разработанного норвежской Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) и Raytheon Missiles & Defense ЗРК NASAMS входят РЛС "Сентинел", центр управления огнем разработки KDA и пусковые установки с усовершенствованными ракетами AMRAAM класса "воздух-воздух". Комплекс позволяет идентифицировать, захватывать и поражать самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты противника.

Как сообщал ЦАМТО, 1 июля Министерство обороны США объявило о выделении пакета помощи на сумму 820 млн. долл. в рамках Инициативы содействия безопасности Украины USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) и прямых распоряжений президента США в соответствии с его полномочиями (PDA). Пакет включал поставку двух ЗРК NASAMS.

МО США 24 августа объявило о выделении в рамках Инициативы содействия безопасности Украины дополнительной помощи в области безопасности на сумму до 3 млрд. долл. В состав этого пакета, в частности, вошли шесть ЗРК NASAMS с дополнительными боеприпасами.

Предполагается, что первые два ЗРК будут переданы из состава ВС США, а оставшиеся 6 будут новой постройки.

Основным средством поражения ЗРК NASAMS является наземная версия ракеты УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", способная поражать воздушные цели на дальностях от 2,5 до 25 км.

Кроме того, на завершающей стадии разработки находится перехватчик AMRAAM-ER, отличающийся увеличенной дальностью и эффективностью поражения цели. По заявлению разработчиков, дальность поражения целей ракетой AMRAAM-ER должна превысить 40 км, высота – 13,6 км.