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ЦАМТО

Минобороны Швейцарии заблокировало референдум о покупке F-35 "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: defence.gov.au

ЦАМТО, 29 августа. Правительство Швейцарии заблокировало инициативу проведения референдума по вопросу приобретения для ВВС страны истребителей F-35 "Лайтнинг-2" корпорации Lockheed Martin.

По информации швейцарских СМИ, ассоциация Stop F-35, основанная двумя политическими партиями (Социалистической партией и Зелеными), а также лоббистской организацией "Группа за Швейцарию без армии" (GSsA), официально оспорила закупку 16 августа 2022 года, собрав необходимое количество подписей. Швейцарское законодательство предусматривает сбор 100 тыс. подписей для рассмотрения "народной инициативы" в ходе референдума.

Тем не менее, уже через неделю Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии (DDPS) заявило, что не имеет возможности организовать всенародное голосование до истечения срока действия оферты на поставку истребителей. По его условиям, контракты на закупку истребителей должны быть подписаны до 31 марта 2023 года. Стоимость заказа составляет 5 млрд. швейцарских франков (5,4 млрд. долл.).

Как указано в заявлении DDPS от 24 августа 2022 года, если контракты на закупку не будут подписаны до конца марта 2023 года, потребуются дополнительные переговоры для продления срока действия предложения. Это может привести к изменению зафиксированной цены из-за инфляции и возросшего спроса.

Министерство уточнило, что если приобретение истребителей будет отложено в связи с референдумом, Швейцария может потерять свое место в очередности поставки, с учетом того, что другие страны, включая Финляндию, Германию и Канаду, также объявили о планах приобретения американских самолетов. В Минобороны Швейцарии рассчитывают, что первый F-35 для ВВС страны будет поставлен к 2025 году.

Как предупредило Министерство обороны, задержка приобретения будет иметь серьезные последствия с точки зрения политики безопасности: к 2030 году население не будет защищено от воздушных угроз.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2021 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии заявил, что намерен предложить парламенту страны одобрить закупку 36 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" для замены F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E/F "Тайгер-2". Решение было основано на всесторонней технической оценке предложений четырех кандидатов, включая Германию ("Тайфун" компании Airbus), Францию ("Рафаль" компании Dassault Aviation) и США (F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing и F-35A "Лайтнинг-2" Lockheed-Martin). На момент подачи заявок в феврале 2021 года затраты на закупку были оценены в 5,068 млрд. швейцарских франков, что существенно ниже выделенного бюджета в 6 млрд. швейцарских франков.

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Продукция
F-18
F-35
F-35A
F-5
Rafale
Super Hornet
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Airbus
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
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