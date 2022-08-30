На Запорожье не ожидают больших результатов от миссии МАГАТЭ в области

При этом, по словам главы военно-гражданской администрации региона Евгения Балицкого, власти обеспечат ей безопасность

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Запорожской области не ожидают больших результатов от приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но обеспечат безопасность в любом случае. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается приезда МАГАТЭ, больших результатов мы не ждем. Понимаем, что у американцев сегодня в кармане все европейские структуры, которые в значительной степени работают сугубо в их интересах. Но в любом случае мы обеспечим безопасность. Мы надеемся, что этот приезд даст живущим на освобожденной территории людям надежду на то, что станцию прекратят обстреливать. <...> Надеемся, что все-таки что-то изменится с приездом", - сказал он.

Балицкий также указал, что миссия МАГАТЭ не уведомляла ВГА Запорожской области о приезде на АЭС.

В понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что миссия МАГАТЭ в данный момент находится в пути на ЗАЭС.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия агентства для отправки на ЗАЭС сформирована и прибудет туда на текущей неделе. Инспекторы оценят физический ущерб, нанесенный станции, определят работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Специалистам под руководством Гросси нужно будет также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.