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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО считает необходимым наращивать присутствие блока в Арктике

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Мадриде
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Мадриде.
Источник изображения: © BRENDAN SMIALOWSKI

Берлин. 29 августа. ИНТЕРФАКС - НАТО следует усилить свою роль в арктическом регионе с учетом активизации там действий России и Китая, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике", - сказал он немецкой газете Welt am Sonntag.

По словам Столтенберга, Россия недавно активизировала свою деятельность в этом богатом ресурсами районе, "вновь открыв базы советской эпохи" и "разместив и испытав там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты".

Он отметил, что Китай, объявив себя "околоарктическим государством", тоже проявляет к Арктике растущий интерес, поскольку регион становится все более важным для судоходства из-за изменения климата.

На прошлой неделе Столтенберг в ходе визита в Канаду заявил: "Пекин и Москва также договорились активизировать практическую деятельность в Арктике. Это является частью углубляющегося стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам".

Он также подчеркнул растущий интерес НАТО к арктической обороне, особенно в свете присоединения к блоку Швеции и Финляндии.

Как сообщил на прошлой неделе американский госдепартамент, США планируют учредить должность посла по особым поручениям в арктическом регионе.

"Президент планирует сделать более значимой позицию координатора по вопросам Арктики, назначив посла по особым поручениям в Арктическом регионе при условии получения рекомендаций и согласия Сената", - говорится в заявлении госдепа.

Отмечается, что в обязанности посла войдут продвижение американской политики в регионе, коммуникация с коллегами из арктических и не арктических стран, а также с коренными народами и сотрудничество с заинтересованными сторонами внутри страны, включая правительства штатов, местные власти и других.

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Страны
Германия
Канада
Китай
Россия
США
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Арктика
ГЗЛА
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