Содиректор "БраМос аэроспейс" рассказал об экспортных планах предприятия

ЦАМТО, 29 августа. Российско-индийское СП "БраМос аэроспейс" планирует в ближайшие два-три года заключить контракты на поставку одноименных крылатых ракет в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил содиректор компании "БраМос аэроспейс" с российской стороны Александр Максичев.

"БраМос аэроспейс" продолжает вести переговоры по заключению контрактов на поставку ракет с потенциальными иностранными заказчиками из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Надеемся, что в ближайшие два-три года мы получим еще несколько контрактов", – сказал "РИА Новости" А.Максичев.

Как напоминает агентство, в 2022 году был заключен первый экспортный контракт на поставку КР "Брамос" с Филиппинами на сумму 375 млн. долл.

По словам А.Максичева, "этот контракт должен быть реализован в течение четырех лет, плюс один год на гарантийное обслуживание. Затем будут заключены контракты на постгарантийное обслуживание".

А.Максичев также заявил, что СП "БраМос аэроспейс" готово поставлять сверхзвуковые ракеты российской армии. "Мы готовы выполнить такой заказ. В сегодняшних условиях ракеты "Брамос" были бы очень полезны российской армии", – цитирует "РИА Новости" А.Максичева.