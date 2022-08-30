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ЦАМТО

ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины

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Сбитый российскими средствами ПВО самолет ВВС Украины. Скриншот видео
Сбитый российскими средствами ПВО самолет ВВС Украины. Скриншот видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 29 августа. ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам военно-дипломатический источник.

"Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован", – сказал он.

Источник объяснил большие потери остатков летного состава ВСУ. По его словам, Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать: их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.

Источник также отметил, что попытки стран Запада набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах провалились: согласившиеся "уже в могилах и больницах".

Сейчас Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США. "Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину", – сказал источник "РИА Новости".

По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.

При этом источник агентства выразил уверенность, что попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева и Вашингтона, но "никак не повлияют на конечный результат".

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