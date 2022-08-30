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ЦАМТО

Реализация экспортного контракта на поставку КР "Брамос" Филиппинам уже началась

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Российско-индийская ракета "Брамос". Архивное фото
Российско-индийская ракета "Брамос". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Хроленко

ЦАМТО, 29 августа. Реализация контракта на поставку сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам началась, первые 45 офицеров филиппинской армии уже прошли обучение в Индии.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил содиректор компании "БраМос аэроспейс" с российской стороны Александр Максичев, отметив, что первые поставки сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году.

Это первый экспортный контракт компании "БраМос аэроспейс". Его заключили в январе этого года на 375 млн. долл. Планируется поставка трех батарей по шесть пусковых установок в каждой.

"Контракт уже реализуется, первая часть – 45 офицеров армии Филиппин уже прошли обучение в Индии. Сейчас готовится предварительный список документации для передачи филиппинской стороне", – сказал А.Максичев.

По его словам, в рамках контракта разделены обязательства между российской и индийской сторонами. Подписан контракт "БраМоса" с НПО "Машиностроения", а также с соисполнителями. Утвержден график поставок комплектующих и документации.

Как напоминает "РИА Новости", ранее о сделке сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана. Он отметил, что помимо самих систем, контракт включает обучение операторов и технического персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.

По его словам, проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Проекты
2020-й год
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