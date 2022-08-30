Реализация экспортного контракта на поставку КР "Брамос" Филиппинам уже началась

ЦАМТО, 29 августа. Реализация контракта на поставку сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам началась, первые 45 офицеров филиппинской армии уже прошли обучение в Индии.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил содиректор компании "БраМос аэроспейс" с российской стороны Александр Максичев, отметив, что первые поставки сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году.

Это первый экспортный контракт компании "БраМос аэроспейс". Его заключили в январе этого года на 375 млн. долл. Планируется поставка трех батарей по шесть пусковых установок в каждой.

"Контракт уже реализуется, первая часть – 45 офицеров армии Филиппин уже прошли обучение в Индии. Сейчас готовится предварительный список документации для передачи филиппинской стороне", – сказал А.Максичев.

По его словам, в рамках контракта разделены обязательства между российской и индийской сторонами. Подписан контракт "БраМоса" с НПО "Машиностроения", а также с соисполнителями. Утвержден график поставок комплектующих и документации.

Как напоминает "РИА Новости", ранее о сделке сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана. Он отметил, что помимо самих систем, контракт включает обучение операторов и технического персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.

По его словам, проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте.