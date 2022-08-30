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Интерфакс-АВН

Корабли России и Китая на учении "Восток-2022" отработают совместные действия в Японском море

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РК "Варяг"
РК "Варяг".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Совместные действия по обороне морских коммуникаций отработают в Японском море корабли России и Китая в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"В акватории Японского моря совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействию сухопутным войскам на приморском направлении отработают группировки сил Тихоокеанского флота и военно-морских сил Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

СКШУ "Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба Валерия Герасимова на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В маневрах, которые пройдут с участием контингентов стран-партнеров, задействуют свыше 50 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"От Вооруженных сил Российской Федерации в СКШУ примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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