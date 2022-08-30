Расчеты РЛС "Ниобий" ЗВО продолжают несение боевого дежурства в ходе СВО

ЦАМТО, 29 августа. Российские средства ПВО в зоне проведения спецоперации ежедневно отражают атаки националистов, использующих беспилотники, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты "Точка-У".

Вовремя реагировать на такие угрозы помогает радиолокационная станция "Ниобий". Видеоролик, демонстрирующий работу расчетов РЛС "Ниобий" представлен на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в комментарии к видеоролику, система видит все, что происходит в небе на дальности 400 км, даже пролетающих птиц. Одновременно РЛС ведет наблюдение за сотнями объектов, автоматически отсеивая те, что не представляют угрозу.

"Ниобий" предназначен для обнаружения и сопровождения аэродинамических и баллистических целей. Также имеются функции определения государственной принадлежности воздушного объекта и пеленгации источников радиопомех. Обработка данных осуществляется в автоматическом режиме с последующей выдачей готовой информации потребителям.

Система "Ниобий" способна выявить не только самолеты и вертолеты противника, но и сложные для обнаружения беспилотники, изготовленные из композитных материалов.

Информация о потенциально опасных целях поступает в командный пункт. Там принимается решение, какое подразделение ПВО будет сопровождать и уничтожит цель.

"РЛС предназначена для обнаружения аэродинамических целей. Способна работать в любое время года и суток. Определяет государственную принадлежность целей и выдает радиолокационную информацию потребителю", – рассказал начальник радиолокационной станции Анатолий.

За воздушным пространством специалисты Западного военного округа наблюдают круглосуточно. Количество одновременно находящихся в воздухе целей может достигать нескольких десятков.

Собранные данные со всех радиолокационных комплексов формируют общую картину. Это позволяет оперативно принимать решение по целям. Многие из них требуют тщательного внимания к себе. Самая часто встречающаяся цель – беспилотники.

Комплекс "Ниобий" стал новым этапом в развитии семейства уникальных станций "Небо", которые состоят сейчас на вооружении российской армии в модернизированных модификациях. "Ниобий" способен фиксировать малоразмерные, малозаметные и гиперзвуковые цели.

Современные РЛС "Ниобий" способны функционировать как в обычных условиях, так и в сложной помеховой обстановке и позволяют получать объективную информацию о пролетах воздушных судов, определять их координаты и опознавать воздушные цели на разных диапазонах высот.

Радары позволяют своевременно фиксировать воздушные угрозы, передавать данные огневым средствам, а также определять тип и государственную принадлежность летательных аппаратов.

Также аппаратура "Ниобия" может использоваться для пеленгации источников излучения радиопомех и выдачи радиолокационной информации потребителям.

РЛС может находить и сопровождать как аэродинамические объекты (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты), так и баллистические цели (боевые блоки ракет), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.