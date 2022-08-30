В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" состоялась церемония закрытия VIII Армейских международных игр

У Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022".

ЦАМТО, 29 августа. Более двух миллионов человек стали гостями VIII Армейских международных игр, церемония закрытия которых состоялась 27 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье.

В заключительный день проведения игр последним испытанием для их участников стал финальный заезд самого зрелищного конкурса Армейских международных игр "Танковый биатлон", убедительную победу в котором с большим преимуществом одержала российская команда.

Кубок победителя танковых соревнований и золотые медали российским военнослужащим на церемонии закрытия АрМИ-2022 вручил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Занявшую второе место команду Республики Беларусь наградил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. За третье призовое место бронзовые медали вручил главнокомандующий Сухопутными войсками, президент Международной ассоциации по развитию Армейских игр генерал армии Олег Салюков танкистам из Китая.

По итогам VIII Армейских международных игр победу в медальном зачете одержала сборная Российской Федерации, завоевав около 40 наград, более половины из которых – высшего достоинства.

Кубок абсолютного победителя АрМИ-2022 военнослужащим российской сборной вручил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

VIII Армейские международные игры "АрМИ-2022" в этом году проходили в период с 13 по 27 августа одновременно на 30 полигонах и в акваториях 4 морей – Балтийского, Каспийского, Аравийского и Желтого. Кроме России, конкурсы принимали 11 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Узбекистан на территории трех континентов.

Для проведения АрМИ-2022 Российская Федерация предоставила 11 полигонов, расположенных в границах трех военных округов – Западного, Южного и Центрального: от Кызыла до Калининграда, от Санкт-Петербурга до гор Северного Кавказа. 19 полигонов было задействовано за пределами Российской Федерации на территории 11 стран от Венесуэлы до Алжира.

В рамках АрМИ-2022 было проведено 34 конкурса по полевой и морской выучке. Как и "Танковый биатлон", конкурсы "Кубок моря" и "Снайперский рубеж" включали в себя по 2 дивизиона, но проходили они в разных местах и странах. Так, "Кубок моря" провели Азербайджан и Китай, а "Снайперский рубеж" Венесуэла и Иран. Впервые также в этом году международные этапы конкурсов военных водителей "Военное ралли" проходили на территории двух государств – Российской Федерации и Монголии.

В Армейских международных играх приняли участие 270 команд из 34 стран (включая Российскую Федерацию), представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку.

Впервые в АрМИ приняли участие Боливия и Руанда.

Самые представительные команды выставили Беларусь, Узбекистан, Иран, Армения и Китай. Белорусские военнослужащие участвовали в 27 конкурсах военных игр, команда Узбекистана в 21 конкурсе, Ирана – в 15, Армении и Китая – в 13. Российская сборная выступила во всех 34 конкурсах.

Венесуэла была представлена в 12 конкурсах, Таджикистан – в 11, Вьетнам – в 10, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.