Спустя шесть месяцев российско-украинского противостояния: перерастет ли самый продолжительный конфликт современности в ядерный? Кто закричит первым? Каковы рычаги давления каждой из сторон?

Конфликт с Украиной затянется на длительный период, так как и Запад, и Москва заинтересованы в этом, приводит мнение экспертов Rai Al Youm. При этом больше всех теряет Киев, демонстрируя миру пример того, как маленькие страны вынуждены вести разрушительную и дорогостоящую борьбу по доверенности.

Махмуд аль-Каи

Сегодня, спустя шесть месяцев российской операции на Украине, нет никаких признаков, что в ближайшем будущем стороны сложат оружие. Напротив, силы имеют все основания продолжать противостояние.

Убийство дочери видного российского философа Александра Дугина лишь усилило вражду и ненависть на фоне взаимных обвинений Москвы и Киева.

Крупные потери

По словам политолога Абдель-Мунейима Саида, Украина несёт огромные потери, теряя один город за другим, но тот, кто теряет все, склонен играть по-крупному и рисковать на всех направлениях. Требования повышаются: теперь это не только Донбасс, но и, пожалуй, сам Крымский полуостров, который почти все страны мира, включая Китай, не признают частью России.

Как отметил эксперт, наибольшие опасения вызывает то, что конфликт может перерасти в ядерный. Дело не только в российских угрозах, но и возможном превращении в мишень ядерных реакторов.

"Это нечто новое. Что ж, посмотрим, как изменится ситуация к концу этого года", – заключил политолог.

Самый продолжительный конфликт современности

Со своей стороны, генерал-майор Самир Фарадж заявляет: "Конфликт России с Украиной — самый продолжительный в современную эпоху после Второй мировой войны. Хотя кризис является региональным, его последствия имеют глобальный характер".

Он добавил: "Происходящее между Москвой и Киевом похоже на борьбу на истощение первой ввиду американской поддержки, цель которой – сохранение нынешней ситуации с целью ослабления российской военной мощи. Разумеется, нет смысла сравнивать военный потенциал России и Украины: у первой есть все возможности одержать победу".

По словам Фараджа, за все время боевых действий Киев потерял 20% территории и 20 тысяч солдат. Россия понесла экономический ущерб, но выдержала. Тем временем остальной мир пережил продовольственный кризис, поскольку стороны конфликта производят 30% мировой пшеницы, масел и удобрений.

Украина совершает самоубийство

Как отмечает профессор политологии Исмаил Сабри Маклад, пока конфликт продолжается, Россию нельзя назвать страной, терпящей наибольший ущерб. Украинское государство, напротив, совершает самоубийство, непрерывно теряя жизнеспособность.

Он добавил: "В руках Москвы все еще есть мощные рычаги давления для манипулирования Америкой, ее европейскими союзниками, а также многими другими странами в связи с их потребностью в российском зерне, энергоносителях и оружии, поскольку последним невозможно срочно найти достойную альтернативу на тех же условиях".

Кроме того, развитие отношений в рамках стратегического партнерства между Россией и Китаем помогло смягчить многие последствия введенных западных экономических санкций. Можно сказать, страна действует в непростых международных условиях, и это прибавляет российским властям уверенности в себе и веры в способность обеспечивать стабильность и управляемость.

"Президент России, которого мы видим сегодня, –это не тот же человек, которого мы видели шесть месяцев назад. Тогда ему ещё не было известно, какими рычагами и возможностями он обладает", – считает Маклад.

Что касается Украины, по его мнению, она, в отличие от России, проигрывает с огромными потерями, и этот конфликт разрушает города, экономику, отнимает ресурсы и силы. Тем временем НАТО не выполнила ни одного данного украинцам обещания, а их членство в Евросоюзе уже не обсуждается. Все это забыто, ведь целью было втянуть Киев в неравный бой, исход которого был им известен с самого начала. Запад наблюдает за конфликтом на расстоянии, ограничиваясь помощью, хотя на самом деле лишь для того, чтобы конфликт продолжался и Киев по-прежнему питался иллюзиями.

По мнению профессора, главная беда Украины заключается в отсутствии опыта у политических лидеров, а также в чрезмерных амбициях без учета катастрофических последствий, которые конфликт имел для страны с ее ограниченными возможностями. Речь идёт о руководстве, которое вводит в заблуждение, ведёт пропаганду, обвиняет и одурманивает лживыми обещаниями, втягивая украинцев в затяжное вооруженное противостояние с Россией, чтобы уничтожить ее военную мощь, экономический потенциал и ослабить роль в Европе и на глобальном уровне.

Он утверждает: "Конфликт с Украиной затянется на длительный период, так как и Запад, и Москва заинтересованы в этом. При этом больше всех теряет Киев, демонстрируя миру пример того, как маленькие страны вынуждены вести разрушительную и дорогостоящую борьбу по доверенности".