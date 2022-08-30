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ТАСС

WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и военнослужащие КНДР во время VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории военно-патриотического парка «Патриот»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и военнослужащие КНДР во время VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории военно-патриотического парка «Патриот».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По сведениям газеты, Пхеньян намерен направить в Донецкую и Луганскую народные республики своих рабочих

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины создает возможность для КНДР укрепить свои отношения с Россией, пишет в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Пхеньян намерен направить в Донецкую и Луганскую народные республики своих рабочих. При этом Россия, как утверждает издание, может предоставить КНДР продвинутые вооружения и оборудование, укрепить торговлю между двумя странами, а также использовать право вето в Совете Безопасности ООН для того, чтобы не допустить ужесточения санкций в отношении КНДР. "Для Северной Кореи поддержка [президента России Владимира] Путина открывает дверь к уклонению от санкций, а также сотрудничеству в сфере секретных технологий", - приводит газета слова Патрика Кронина, председателя отдела Азиатско-Тихоокеанской безопасности в Гудзоновском институте.

Как отмечает издание, Пхеньян одним из первых признал независимость ДНР и ЛНР, что стало поводом для Украины разорвать дипломатические отношения с КНДР, однако дает стране возможность беспрепятственно отправлять рабочую силу в республики. "Пхеньян и Москва видят четкие параллели в той ситуации, в которой они находятся, и у них есть общая цель противостоять санкциям и возглавляемому США "западному порядку", - приводит издание слова Патрисии Ким, сотрудницы вашингтонского Института Брукингса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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