Войти
Lenta.ru

В НАСА заявили о планах жить и учиться на Луне

154
0
0
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон.
Источник изображения: © AP Photo/Jacquelyn Martin

Новая высадка астронавтов на Луну будет существенно отличаться от пребывания человека на спутнике Земли, которое было больше полувека назад. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон в интервью телеканалу NBC.

Он подчеркнул, что на этот раз люди смогут находиться на поверхности Луны продолжительное время. «Мы собираемся там жить, учиться, разрабатывать новые технологии», — заявил Нельсон.

Вместе с тем глава НАСА выразил мнение, что в обозримом будущем человечество не будет масштабно заселять Луну. Он подчеркнул, что пребывание людей на естественном спутнике Земли необходимо для наработки опыта и изучения того, в каких других мирах человечество сможет жить.

Ранее НАСА выбрало 13 районов на Луне для высадки астронавтов в рамках программы Artemis-3. Все регионы расположены около Южного полюса спутника Земли, в каждом из них имеется несколько потенциальных посадочных площадок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
17.06.2021
Глава НАСА призвал США следить за совместной работой РФ и КНР в космосе
11.02.2021
NASA выбрало SpaceX для запусков первых модулей окололунной станции Gateway
11.02.2020
В новом военном бюджете США упор будет сделан на космическое оружие, системы боевого управления и средства связи
12.07.2019
Большинство американцев впервые поддержали идею высадки США на Марс - опрос
28.09.2017
"Роскосмос" и мировые космические агентства займутся выработкой единых стандартов для использования на будущей окололунной МКС
17.06.2013
Полюбили российское
19.04.2010
Почему остановили работу над советской лунной ракетой?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.08 04:05
  • 30699
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 01:08
  • 433
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 29.08 19:30
  • 3
Участие Т-90М в реальных боях даст возможность сделать его еще лучше
  • 29.08 18:05
  • 4
10 самолетов, в существование которых сложно поверить
  • 29.08 17:53
  • 2
Почему армии потребовалось больше военных
  • 29.08 16:24
  • 36
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 29.08 15:26
  • 0
Для Беларуси киевский режим – это не весь украинский народ
  • 29.08 12:33
  • 5
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 29.08 10:54
  • 1
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 29.08 10:50
  • 1
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 29.08 08:55
  • 1
Интервью Медведева и обвинения в адрес Кадырова. Ситуация вокруг Украины
  • 29.08 08:51
  • 1
Путин легко выиграет пари с разобщенным Западом
  • 29.08 08:49
  • 1
Минобороны Молдавии: Кишинев увеличит бюджет ведомства в текущем году до 54,2 млн. долл.
  • 29.08 01:33
  • 1
Новый комплекс РХБ разведки на базе бронеавтомобиля КамАЗ-63969 «Тайфун» принят на вооружение российской армии
  • 28.08 21:30
  • 16
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему