В НАСА заявили о планах жить и учиться на Луне

Новая высадка астронавтов на Луну будет существенно отличаться от пребывания человека на спутнике Земли, которое было больше полувека назад. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон в интервью телеканалу NBC.

Он подчеркнул, что на этот раз люди смогут находиться на поверхности Луны продолжительное время. «Мы собираемся там жить, учиться, разрабатывать новые технологии», — заявил Нельсон.

Вместе с тем глава НАСА выразил мнение, что в обозримом будущем человечество не будет масштабно заселять Луну. Он подчеркнул, что пребывание людей на естественном спутнике Земли необходимо для наработки опыта и изучения того, в каких других мирах человечество сможет жить.

Ранее НАСА выбрало 13 районов на Луне для высадки астронавтов в рамках программы Artemis-3. Все регионы расположены около Южного полюса спутника Земли, в каждом из них имеется несколько потенциальных посадочных площадок.