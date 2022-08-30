Минобороны показало кадры работы противотанковых комплексов «Корнет»

Кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Западного военного округа по опорным пунктам вооруженных формирований Украины (ВФУ) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса показало Минобороны России в понедельник, 29 августа.

Расчеты ПТРК «Корнет» используют для борьбы с танками и бронетранспортерами украинских националистов. Они осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях. Противотанкисты отражают контратаки подразделений, использующих бронетехнику.

Комплексы «Корнет» выдвинулись на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника. Задача мобильной группы — поражение взводного опорного пункта в лесу. Артиллерийские расчеты использовали тактику кочующих орудий. Для этого они применили мобильные высокопроходимые пикапы. Это позволяет практически бесшумно выдвигаться на точку, занимать позиции, в считанные минуты проводить точный управляемый выстрел и убывать в укрытие.

В ходе боя по полученным координатам расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции ВФУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

10 августа корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры работы танка Т-72 1-й Славянской бригады 1-го корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики по позициям ВФУ под Авдеевкой. Именно оттуда ведутся обстрелы Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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