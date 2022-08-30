Войти
Известия.ru

Минобороны показало кадры работы противотанковых комплексов «Корнет»

160
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Западного военного округа по опорным пунктам вооруженных формирований Украины (ВФУ) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса показало Минобороны России в понедельник, 29 августа.

Расчеты ПТРК «Корнет» используют для борьбы с танками и бронетранспортерами украинских националистов. Они осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях. Противотанкисты отражают контратаки подразделений, использующих бронетехнику.

Комплексы «Корнет» выдвинулись на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника. Задача мобильной группы — поражение взводного опорного пункта в лесу. Артиллерийские расчеты использовали тактику кочующих орудий. Для этого они применили мобильные высокопроходимые пикапы. Это позволяет практически бесшумно выдвигаться на точку, занимать позиции, в считанные минуты проводить точный управляемый выстрел и убывать в укрытие.

В ходе боя по полученным координатам расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции ВФУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

10 августа корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры работы танка Т-72 1-й Славянской бригады 1-го корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики по позициям ВФУ под Авдеевкой. Именно оттуда ведутся обстрелы Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Корнет
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
12.01.2022
Добрым словом и пистолетом
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
28.09.2015
RAE-2015 определил флагманское направление российской оборонки
15.10.2014
"Армата"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.08 04:05
  • 30699
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 01:08
  • 433
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 29.08 19:30
  • 3
Участие Т-90М в реальных боях даст возможность сделать его еще лучше
  • 29.08 18:05
  • 4
10 самолетов, в существование которых сложно поверить
  • 29.08 17:53
  • 2
Почему армии потребовалось больше военных
  • 29.08 16:24
  • 36
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 29.08 15:26
  • 0
Для Беларуси киевский режим – это не весь украинский народ
  • 29.08 12:33
  • 5
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 29.08 10:54
  • 1
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 29.08 10:50
  • 1
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 29.08 08:55
  • 1
Интервью Медведева и обвинения в адрес Кадырова. Ситуация вокруг Украины
  • 29.08 08:51
  • 1
Путин легко выиграет пари с разобщенным Западом
  • 29.08 08:49
  • 1
Минобороны Молдавии: Кишинев увеличит бюджет ведомства в текущем году до 54,2 млн. долл.
  • 29.08 01:33
  • 1
Новый комплекс РХБ разведки на базе бронеавтомобиля КамАЗ-63969 «Тайфун» принят на вооружение российской армии
  • 28.08 21:30
  • 16
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему