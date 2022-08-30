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Вестник Мордовии

Попавшим к украинским неонацистам польским Т-72М1R далеко до наших Т-72Б3М

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Источник изображения: Фото: "Военный Осведомитель"

Украинские нацистские формирования пока не рискуют отправлять на линию боевого соприкосновения поступившие из Польши улучшенные основные боевые Т-72М1R .

Еще до начала российской специальной операции предполагалось, что на предприятии в Познани будет модернизировано до 2025 года 230 имеющихся на вооружении "семьдесят вторых", в том числе около девяти десятков - до 2022 года. Однако в силу разных причин успели обновить где-то 75 машин.

Самым значительным изменением считается установка прицела с тепловизионной камерой третьего поколения KLW-1 Asteria, информация также поступает на монитор командира, который может дублировать действия наводчика.

По некоторым данным, перед поставками на Украину с этих танков была демонтирована секретная автоматизированная система управления войсками.

Все остальные характеристики остались практически прежними, например 780-сильный В-46 двигатель и др.

Судя по появившимся в Сети фото и видеоматерилам, сейчас эти танки получили навесную динамическую защиту "Контакт-1".

Однако даже в таком виде ВСУ пока не отправляют их на передовую, так как они сильно уступают российским Т-72Б3М, которые получили силовые установки мощностью 1130 л.с., значительно усиленную защиту, современную систему управления, обновленные орудия, и которые в отличие от польских подарков способны применять управляемые тандемные ракеты, точно бьющие на 5000 м.

Лев Романов

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Страны
Польша
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
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