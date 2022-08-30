Объем финансирования на орбитальную станцию РФ определят после эскизного проектирования

По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, с результатами эскизного проектирования госкорпорация будет выходить в правительство

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объем необходимого финансирования, а также сроки развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС) будут понятны после завершения ее эскизного проектирования. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Он напомнил, что в настоящий момент Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по заказу госкорпорации ведет эскизное проектирование РОС. "Оно должно быть завершено до конца 2023 года, после чего станут понятны облик станции, параметры орбиты, объемы необходимого для ее создания финансирования, а также возможные сроки развертывания", - заявил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, с результатами эскизного проектирования госкорпорация будет выходить в правительство.

На прошедшем с 15 по 21 августа форуме "Армия" Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в Роскосмос) впервые показала макет РОС. Он включал базовый, научно-энергетический, узловой, шлюзовой целевой и производственный модули, а также платформы обслуживания.