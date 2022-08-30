Время не работает на Украину. Зима будет холодной для всей Европы

"Вам не баня, а мокрое полотенце!"

Кризис энергоснабжения лежит своей мрачной тенью на всех западных государствах. Немецкий политик даже советует немцам не пользоваться душем, а растираться мокрым полотенцем. Однако генеральный секретарь НАТО, рассуждая о приближающейся холодной зиме, заявил, что Запад употребит "все силы" ради поддержки Украины.

Уже полгода длится конфликт на Украине, и кризис энергоснабжения лежит своей мрачной тенью на всех западных государствах. И в этой связи один высокопоставленный немецкий политик даже посоветовал немцам не пользоваться душем, а растираться мокрым полотенцем, чтобы лучше справляться с последствиями кризиса. Генеральный секретарь НАТО, рассуждая на днях о приближающейся холодной зиме, тем не менее, заявил, что Запад употребит "все силы" ради поддержки Украины.

На сегодняшний день военные действия на Украине длятся уже более 180 дней, то есть более чем полгода, и влияние этой войны, как политическое, так и экономическое, не ограничивается лишь только Восточной Европой, а распространяется почти по всему миру. Хотя, безусловно, особенно остро оно осуществляется в тех странах, которые ввели санкции против России – то есть в странах ЕС и Америке. Люди ощущают это влияние в своих домах, когда идут платить за счета на коммунальные услуги, и также, когда они идут за покупками продовольствия и предметов первой необходимости в супермаркетах. Мрачная тень этого конфликта накрыла буквально все. В США из-за него экономика столкнулась со значительной инфляцией и рецессией. По словам главы Центробанка США, инфляция – это сейчас главное, что тревожит людей во всей Америке. Но в Европе ситуация еще хуже: эксперты прогнозируют, что в случае более холодной зимы, чем обычно, цена за тысячу кубометров газа в Европе уже достигнет пяти тысяч долларов. Алексей Гривач, замглавы Фонда национально-энергетической безопасности России, уверенно утверждает, что в случае дефицита голубого топлива цены на него будут продолжать расти безо всяких ограничений и вырастут еще в разы, если, конечно, в этот процесс не вмешается государство и правительственные учреждения. Уже сейчас, по словам эксперта, рост цен на газ имеет беспрецедентный характер, поскольку на европейских рынках он превысил три тысячи долларов за тысячу кубометров, однако это далеко не предел. По мере того, как продолжают расти цены на газ в Европе, по всему континенту начали расти цены и на электроэнергию – они уже тоже ставят рекорды. Причем это заметно по всем европейским странам. Ведь тот же газ – это основной источник производства в Европе электроэнергии: потому рост цен на него автоматически означает и рост цен на тепло и электричество. Как свидетельствуют данные Nord Pool, Общеевропейской энергетической биржи, цены за мегаватт-час электроэнергии в Дании составят 624 евро, в Австрии – 635 евро, в Бельгии – 611 евро, в Германии – 624 евро, во Франции – 645 евро, в Голландии – также до 611 евро.

С другой стороны, наряду с эскалацией энергетического кризиса и проблемой дефицита энергии в европейских странах наступающей зимой, европейские чиновники и официальные лица испытывают постоянное волнение из-за поисков путей экономии потребляемой энергии. В этой связи, к примеру, Винфрид Кречманн, премьер-министр земли Баден-Вюртемберг в ФРГ, представляющий к тому же Партию "зеленых", в одном из своих интервью обратился к согражданам с просьбой решать проблему дефицита энергии так: чтобы немцы не ходили в баню и не принимали горячий душ, а просто протирались бы влажным полотенцем. В интервью одному из немецких изданий он заявил буквально следующее – "даже просто протираться полотенцем, а не принимать душ каждый день будет уже эффективным способом решения проблемы". Еще Кречманн заявил, что всем следует брать с него самого пример в области экономии электроэнергии, и пояснил, что он пользуется электромобилем, а на крыше своего дома он держит солнечные батареи; для отопления же собственного дома у него, мол, есть специальное отопительное оборудование, предполагающее использование биотопливных пеллетов, т.е. разновидности дров, произведенных из спрессованных органических материалов или из некой биомассы. В немецких соцсетях потом стали писать, что то устройство, о котором говорит Кречманн, в основном предполагает извлечение тепла из топливных пеллет, произведенных из древесины лесов на юго-востоке Америки. Получается, что их привозят в Германию с другого конца света, чтобы ими могли пользоваться такие люди, как Кречманн, пишут немецкие пользователи. Объяснения и советы немецкого высокопоставленного чиновника вызвали бурную реакцию в соцсетях – кто-то ехидничал и шутил, но большинство пользователей резко раскритиковали эти заявления, если не сказать, что бурно негодовали. Простые немцы писали, что очень рады за таких людей, как Кречманн, у которых зарплаты позволяют так экономить электроэнергию. Также пользователи писали, что существует масса прекрасных советов о том, как экономить электроэнергию, но эти советы были бы еще лучше, если бы были удобоисполнимы, так что Кречманну лучше бы "помалкивать". Герхард Пайке, председатель Немецко-венгерской ассоциации в ФРГ, откровенно заявил: "Наша страна столкнулась с кризисом и дефицитом энергоносителей, что угрожает не просто благосостоянию, но и даже жизни миллионов людей. А такие люди, как Кречманн, эти отцы зеленой энергетики, еще позволяют себе откровенно издеваться над нами и шутить – не принимайте, мол, душ, а просто протирайтесь полотенцем, весьма хорошенькая и своевременная инициатива… И какие только люди управляют сейчас немцами?..." После этого скандального интервью Кречманна немецкие соцсети, прежде всего, Твиттер, оказались заполнены хэштегами со словом "полотенце". Советы немецкого политика прозвучали как раз тогда, когда немецкие газеты сообщили о поездке канцлера Германии Олафа Шольца в Канаду, где он пытался договориться о поставках газа для снижения энергозависимости от России – но визит потерпел полное фиаско. Канадские политики и чиновники говорили множество красивых слов о поддержке украинского народа, о моральной поддержке немцев, однако дали понять, что дружба дружбой, но табачок врозь, и не согласились поставлять энергоносители Германии на льготных условиях. Также СМИ сообщили, что ни одна из крупных немецких компаний – операторов нефтегазового сектора, также не смогли договориться о поставках СПГ из Катара. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек еще в апреле совершал визит в Доху, чтобы прозондировать почву относительно возможных объемов экспорта газа из Катара, чтобы заменить газ, импортируемый из России, а потом давал слово, что скоро Германия начнет ввозить газ в невиданных количествах из Катара. Однако проходит еще пара недель, и становится известно, что сторонам не удалось договориться о сроках действия будущего соглашения об импорте газа в Германию из Катара. Ожидается, что энергетический кризис и увеличение расходов на электроэнергию на 160% вследствие боевых действий на Украине скажутся и на ВВП Германии – он снизится примерно на 265 миллиардов долларов.

Историческое падение курса евро

Помимо проблемы роста цен на энергоносители, из-за российской военной спецоперации на Украине, имеет место также проблема резкого снижения курса евро относительно доллара: по сути, курс евро относительно доллара упал до беспрецедентных за последние 20 лет значений. И это также порождает разного рода опасения у стран ЕС. Известно, что многие связывают курс валюты с экономическими перспективами той или иной страны. И по мере роста опасений из-за экономических перспектив Европы стоимость евро тоже резко упала и стала почти равной доллару – паритет за всю историю существования евро просто беспрецедентный. Стоимость евро по отношению к доллару падала каждую неделю, цены на энергоносители, вместе с тем, тоже росли, и эти процессы подняли инфляцию в еврозоне до рекордных 8,9% в июле месяце. Все продолжает дорожать – как счета на воду и электричество, так и продукты питания. Также на фоне угрожающих сообщений о дальнейшем сокращении или полном прекращении Россией поставок газа высказывались опасения о том, что придется (по крайней мере, некоторым европейским странам) на уровне правительств вводить нормирование потребления газа – особенно в таких отраслях, как сталелитейная, стекольная и сельскохозяйственная. Одновременно последствия боевых действий на Украине, рост инфляции и отсутствие четкого видения будущего привели к тому, что производство товаров и услуг во Франции и Германии впервые в истории стало сокращаться. Но на самом деле, это сокращение длится уже почти полтора года. Компания S&P Global, работающая в сфере анализа финансовой информации, сообщила, на основе своего последнего исследования в июле, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) во Франции упал до пункта в 49,8, что превысило первоначальные оценки экспертов. Этот индекс менеджеров по закупкам (PMI) позволяет также количественно оценивать бум, спад или стабильную работу того или иного предприятия. Если этот индекс будет больше 50 единиц, это свидетельствует о росте, а если менее – это указывает на перспективы длительного застоя и рецессии. Телеканал Евроньюс, комментируя данную новость, сообщил, что индекс менеджеров по закупкам во Франции упал ниже порога, разделяющего экономический рост и рецессию, что усилило перспективы застоя во второй по величине экономики Европы. Опрос, проведенный S&P Global, также показал, что все производство Германии – а это первая экономическая держава Европы – также снижалось два месяца подряд

НАТО: холодная зима уже в пути

При том, что на Западе продолжают расти опасения по поводу эскалации энергетического кризиса, генеральный секретарь НАТО, выразив озабоченность по мере наступления зимы, призвал, тем не менее, к увеличению военной помощи Украине. Как сообщил News Week, Йенс Столтенберг, присутствовавший на заседании "Крымской платформы", заявил: "То, что мы наблюдаем, - это изматывающая война на истощение. Это также война воли и война логистики. Соответственно, наша поддержка Украине должна быть долгосрочной, тогда Украина останется суверенным, независимым государством". Он также признал, что за эту поддержку приходится платить, а Россия при этом еще использует вопрос с энергоносителями "как оружие", однако, по словам генсека, альтернативы нет. У Жозепа Борреля, ответственного за внешнюю политику стран ЕС, риторика не менее воинственная, хотя он и не военный, а дипломат. В интервью агентству France-Presse он тоже признал, что "Путин видит усталость европейцев и нежелание европейских граждан нести тяжелое бремя поддержки Украине". Но Боррель в то же время призвал к терпению, поскольку сохранение единства всех 27 государств-членов ЕС – это задача, которую "необходимо выполнять изо дня в день". Видимо, именно решению этой задачи будет посвящена предстоящая в Праге встреча министров иностранных дел и министров обороны: там предстоит укрепить то, что должно представлять собой "единый дипломатический фронт против российской экспансии".

Время не работает на Украину

Как полагает советник по национальной безопасности в Белом доме: он так и заявил, что в происходящем конфликте ход времени – не на стороне Украины, и именно потому Москва "не ищет дипломатического решения конфликта". Джон Кирби, которого президент США Джо Байден назначил координатором Совета нацбезопасности "по стратегическим коммуникациям", заявил в интервью телеканалу CNN: "Мы прекрасно понимаем, что время идет и не работает на пользу Украине". И потому вывод из этого, по его мнению, должен быть следующим: "Мы все понимаем безотлагательность [помощи Украине] и будем продолжать этому следовать". Однако сейчас основной вопрос, по-видимому, заключается в том, все ли американские и европейские граждане, на которых и лежит тяжким бременем эта помощь, готовы и согласны и дальше выносить все эти тяжести. Тем более, что ситуация для них для всех тоже с каждым днем продолжает ухудшаться.