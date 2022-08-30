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ТАСС

Times: в Британии до конца года закончатся средства на военную помощь Украине

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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости Алекс Макнотон

В стране также заканчивается вооружение, которое она может направлять Киеву, сообщила The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в Минобороны Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Финансовые ресурсы Великобритании для оказания военной помощи Украине закончатся до конца этого года. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны Соединенного Королевства.

Помимо этого, как говорится в статье, у Великобритании начинает заканчиваться вооружение, которое она может поставить Киеву. Все это, отмечает издание, поставит перед сложным выбором будущего премьер-министра, который придет на смену Борису Джонсону 6 сентября.

Новым главой правительства может стать или глава МИД Лиз Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак. Опросы общественного мнения называют явным фаворитом Трасс - она опережает оппонента на более чем 30 процентных пунктов. При этом, как пишет газета, при Трасс в качестве премьер-министра подход Великобритании к конфликту на Украине не должен измениться.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям. 

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