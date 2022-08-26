Войти

Насосы для перекачки масла марки Benza: различие и преимущество

289

Производственные предприятия часто сталкиваются с необходимостью длительной и равномерной подачи гидравлических, моторных масел для корректной работы оборудования. Малый бизнес на многочисленных СТО также нуждается в перекачке использованных масел, обязательно требующих фильтрования. Для этих задач используют насос для перекачки масла компании Benza — динамично развивающегося предприятия, которое выпускает широкий ассортимент оборудования для топливно-заправочных комплексов под брендом Benza.

Различия в типах насосов для масла

Различают два типа агрегатов:

  • Шестеренчатый — перекачка густых, высоковязких масел. Он актуален зимой, так как при низкой t° масло густеет до состояния желе. В таком виде перекачивание невозможно. Для предупреждения такой ситуации (облегчения работы насоса) производят нагрев емкости с маслом до определенной t°;
  • Лопастной — перекачивает менее густое масло. Перекачивание происходит за счет работы лопастей из полимера и ротора. Его производительность в любом случае выше, чем у насоса с шестеренчатым приводом.

При сравнении этих механизмов очевидно, что при одинаковом количестве потребляемой электроэнергии лопастные насосы смогут перекачать в несколько раз больше масла, чем шестеренчатые, но гораздо меньшей вязкости. Однако они оба считаются самыми энергоемкими из всех категорий насосов, так как требуют больших трат на электроэнергию именно из-за густой консистенции масла.

Преимущества насосов Benza

Насосы перекачки масла Benza обладают неоспоримыми преимуществами:

  • компактными размерами;
  • небольшим весом;
  • низким шумом при работе;
  • невысокой вибронагруженностью;
  • надежностью во время эксплуатации;
  • выгодной стоимостью.

Эти показатели продукции компании Benza выигрышно отличаются от аналогичных товаров конкурентов. Все насосы сопровождаются сертификатами соответствия, гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца.

Интернет-магазин компании Benza обладает интуитивно понятной и удобной навигацией по каталогу сайта. Существует закладка пошагового разъяснения выполнения онлайн-заказа с бесплатной доставкой. В разделе «Информация для покупателей» предоставлена вся документация, презентации продуктов компании, сведения о программном обеспечении. Все подробности о продукции можно уточнить по телефонам в России и Казахстане, указанным на сайте. Доставка к порогу осуществляется курьером в Москве и Санкт-Петербурге, транспортными компаниями — во все регионы России и Казахстана.

  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
28.12.2020
«Говорить, что мы дорого обходимся бюджету, некорректно»
11.06.2020
Баллада о несбывшемся
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
02.06.2017
Спецслужбы СНГ отработали на учениях случаи применения интернета террористами для вербовки
13.09.2012
Глобальный Eurocopter
18.04.2011
Новости СКБ-2011. В мае пройдет Салон "Комплексная безопасность"
19.01.2007
НАТО по-русски
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 03:36
  • 30627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.08 18:38
  • 14
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 27.08 17:35
  • 20
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 27.08 16:21
  • 28
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 27.08 13:35
  • 1
ВВС Бразилии высоко оценили летные качества Ми-35М
  • 27.08 13:28
  • 2
Минобороны завершает строительство в Казани военного госпиталя
  • 27.08 13:11
  • 1
Программа создания самолета "Фриджет" подошла к этапу определения технического лица новой машины - разработчик
  • 27.08 12:19
  • 3
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 27.08 11:58
  • 2
Российская авиация оказалась на грани потери основного самолета
  • 27.08 08:28
  • 24
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 27.08 08:14
  • 1
Военный аналитик назвал способ уничтожить американские ракеты на Украине
  • 27.08 00:53
  • 4
Газета Washington Post опубликовала редакционную статью с подведением итогов полугода боевых действий на Украине
  • 27.08 00:23
  • 3
Гиперзвуковой барьер: Черноморский флот получит фрегаты — носители «Цирконов»
  • 27.08 00:19
  • 1
Президентом подписан указ, увеличивающий штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации
  • 27.08 00:02
  • 2
Российские Ту-22М назвали угрозой для США