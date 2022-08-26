Насосы для перекачки масла марки Benza: различие и преимущество

Производственные предприятия часто сталкиваются с необходимостью длительной и равномерной подачи гидравлических, моторных масел для корректной работы оборудования. Малый бизнес на многочисленных СТО также нуждается в перекачке использованных масел, обязательно требующих фильтрования. Для этих задач используют насос для перекачки масла компании Benza — динамично развивающегося предприятия, которое выпускает широкий ассортимент оборудования для топливно-заправочных комплексов под брендом Benza.

Различия в типах насосов для масла

Различают два типа агрегатов:

Шестеренчатый — перекачка густых, высоковязких масел. Он актуален зимой, так как при низкой t° масло густеет до состояния желе. В таком виде перекачивание невозможно. Для предупреждения такой ситуации (облегчения работы насоса) производят нагрев емкости с маслом до определенной t°;

Лопастной — перекачивает менее густое масло. Перекачивание происходит за счет работы лопастей из полимера и ротора. Его производительность в любом случае выше, чем у насоса с шестеренчатым приводом.

При сравнении этих механизмов очевидно, что при одинаковом количестве потребляемой электроэнергии лопастные насосы смогут перекачать в несколько раз больше масла, чем шестеренчатые, но гораздо меньшей вязкости. Однако они оба считаются самыми энергоемкими из всех категорий насосов, так как требуют больших трат на электроэнергию именно из-за густой консистенции масла.

Преимущества насосов Benza

Насосы перекачки масла Benza обладают неоспоримыми преимуществами:

компактными размерами;

небольшим весом;

низким шумом при работе;

невысокой вибронагруженностью;

надежностью во время эксплуатации;

выгодной стоимостью.

Эти показатели продукции компании Benza выигрышно отличаются от аналогичных товаров конкурентов. Все насосы сопровождаются сертификатами соответствия, гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца.

Интернет-магазин компании Benza обладает интуитивно понятной и удобной навигацией по каталогу сайта. Существует закладка пошагового разъяснения выполнения онлайн-заказа с бесплатной доставкой. В разделе «Информация для покупателей» предоставлена вся документация, презентации продуктов компании, сведения о программном обеспечении. Все подробности о продукции можно уточнить по телефонам в России и Казахстане, указанным на сайте. Доставка к порогу осуществляется курьером в Москве и Санкт-Петербурге, транспортными компаниями — во все регионы России и Казахстана.