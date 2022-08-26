Заграница флоту не поможет

Министерство обороны прекратило размещать заказы на новые корветы проекта 20380 (20385), но через несколько лет вернулось к практике закупок подобных кораблей. Фото с сайта www.mil.ru.

Проблемы военного судостроения: замещение импорта и неточное прогнозирование

Президент России Владимир Путин 31 июля 2022 года, в День Военно-морского флота подписал указы «Об утверждении Морской доктрины РФ» и «Об утверждении Корабельного устава ВМФ».

Своей очереди ожидает еще один важный документ – Программа кораблестроения. Этого требуют как геополитические события, так и недавно обнародованные планы крупнейших морских держав.

ПЛАНЫ США И КНР

В октябре 2020 года Марк Эспер, в то время министр обороны США, представил программу развития американских ВМС до 2045 года «Боевая сила – 2045». Корабельный состав ВМС США планируется к 2034 году довести до 355 единиц, к 2045 году – до 500.

В их числе от 140 до 240 безэкипажных или частично обитаемых надводных кораблей и субмарин. Обитаемыми, то есть с экипажами, будут около 70 фрегатов и 50–60 десантных кораблей, в том числе универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Америка». На основе УДК создадут шесть легких авианосцев. А число тяжелых авианосцев сократят с 11 до 8.

До 2035 года построят 12 стратегических атомных подводных лодок (АПЛ) нового поколения класса «Колумбия». Количество многоцелевых ПЛ увеличится до 80.

Пекин не любит афишировать свои планы. За него это делает Пентагон. Согласно его докладу (2021), корабельный состав ВМФ Народно-освободительной армии Китая, вероятно, доведут до 420 кораблей к 2025 году и до 460 – к 2030-му.

Китай к 2030 году будет иметь до шести авианосцев и не менее трех авианосных ударных групп (АУГ). У Китая будет шесть УДК. Число ПЛ сохранится на уровне 65–70 единиц заменой старых субмарин современными.

КОРАБЛИ ОКЕАНСКОЙ ЗОНЫ

Что мы знаем о планах строительства отечественного ВМФ?

В мае 2014 года президент Путин утвердил долгосрочную Программу военного кораблестроения на период до 2050 года (ПВК-2050). По словам Владимира Куроедова, в то время главкома ВМФ, Россия отказалась от строительства больших кораблей. До 2031 года со стапелей будут сходить корабли ближней морской зоны, и в исключительных случаях – дальней.

А включение флотов в состав сухопутных военных округов означает, что ВМФ теперь выполняет задачи лишь в интересах сухопутных групп войск и сил. Исключение – Северный флот (СФ), который по указу президента стал «межвидовым стратегическим территориальным объединением ВС РФ, выполняющим задачи военного округа».

Серийное строительство надводных кораблей 1 ранга начнется скорее всего не ранее 2031 года.

На этом фоне большой резонанс получила закладка двух УДК проекта 23900 на заводе «Залив» в Керчи. Их строительство было предусмотрено, но вряд ли запланировано так скоро. Вмешалась экономика. Западные санкции вызвали сокращение портовой и морской деятельности в Крыму. Местные власти запросили и получили поддержку федерального Центра.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ

У нас есть заводы, где создавались корабли 1 ранга – на Севере, на Балтике, на Дальнем Востоке. Этот перечень пополнился Крымом. В перспективе, возможно, прирастет и центром судостроения в Николаеве: в советские времена там выпускали крейсеры, в том числе авианесущие.

Чего же не хватает российскому судостроению? Самого главного – новых технологий. По этой причине корабли даже небольших классов строятся десятилетиями.

Не удалось выполнить полностью и в срок «морскую часть» Госпрограммы вооружения на 2011–2020 годы (ГПВ-2020). Объем ее финансирования был 19 трлн руб. – на 15 трлн больше, чем ГПВ-2015. А результат более чем скромный.

Из восьми запланированных ракетных подводных крейсеров проекта 955 «Борей» построили четыре. Из восьми многоцелевых АПЛ проекта 885 «Ясень» – одну. Из 35 корветов – пять. Из 14 фрегатов – пять. Из шести БДК – один. Только план строительства малых ракетных кораблей (МРК) был выполнен и даже перевыполнен.

Хочется надеяться, «морская часть» ГПВ-2027 будет выполнена более успешно. Но никто не обещает, что будет легко.

Перспективный корвет «Дерзкий» проекта 20386 водоизмещением 3400 т стоит на верфи уже шестой год. Когда его только собирались заложить, вице-адмирал Виктор Бурсук, в то время замглавкома ВМФ по вооружению, заявил, что флот планирует получить более 10 таких корветов. То есть речь шла о серийном производстве.

Но за первые 15 месяцев техническая готовность корабля составляла лишь 12%. А затем корвет отодвинули в сторону, освободив место в эллинге. Почему? На заводе не знали, какой корабль нужен флоту. 15 месяцев строительство шло по рабоче-конструкторской документации, без заключения о технических характеристиках дизель-генератора.

Спустя еще три года гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов допустил, что строительство затянется на неопределенное время. Если на корвете будут применены современные технологии, строительство «может затянуться до момента отработки этих технологий», сказал он. А на вопрос о сроках поступления корабля заказчику ответил: «Если принимать во внимание, что сам корабль может стать опытовым судном, то никогда».

Впрочем, в судостроении нередки случаи, когда корабль не удается построить в полном соответствии с техническим заданием заказчика.

ЗНАМЕНИТЫЕ ДОЛГОСТРОИ

Петербургские судостроители в 1997-м заложили неатомную субмарину 4-го поколения по проекту 677 «Лада». Но планы по ее оснащению воздухонезависимой энергетической установкой претворить в жизнь не удалось. В итоге «Санкт-Петербург» построили как обычную дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ).

Возможно, что-то не получилось у конструкторов «водородных батареек». По их высказываниям даже можно предположить: проблемным оказался способ отвода тепла, получаемого в результате экзотермической реакции в топливных ячейках.

После сдачи заводом «Санкт-Петербург» находился в опытовой эксплуатации на СФ 11 лет. В итоге лодку включили в боевой состав 161-й бригады ПЛ Кольской флотилии разнородных сил СФ.

Непростая судьба и у единственной построенной по проекту 885 «Ясень» АПЛ «Северодвинск». Ее строили 21 год! Не потому что не было денег. Не было той радиоэлектроники и гидроакустики, которую планировали установить. Часть оборудования пришлось заменить. В конце концов лодку передали СФ на опытную эксплуатацию. С тех пор она служит испытательной платформой для отработки нового ракетного оружия.

Не надо думать, что технологии стали хромать в современной России. Это застарелая болезнь. С 1968 до 1986 год было принято четыре постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР по снижению шумности АПЛ. Каждые шесть лет давалось задание уменьшить уровень шума в два-три раза. Ни одно постановление не было выполнено в полном объеме.

В новейшей истории России технологические проблемы никуда не исчезли. К ним лишь добавились новые, связанные с санкциями Запада. Крылатое выражение Великого комбинатора «Заграница нам поможет» оказалось концептуально ошибочным. Яркий пример – отказ Франции от передачи построенных для российского ВМФ двух УДК «Мистраль».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

В условиях санкций, наложенных Западом, России приходится создавать с нуля технологии, которые собирались купить за доллары. Жертвой политики стала серия кораблей 2 ранга – многоцелевых фрегатов проекта 11356Р «Буревестник». Их еще называют «серией царских адмиралов».

Из шести запланированных построили три. Для остальных не хватило двухвальных газо-газотурбинных установок ГГТУ-М7Н1. Их строительство ведется ГП «Зоря – Машпроект» в Николаеве. Пришедший к власти после госпереворота киевский режим запретил все поставки в Россию.

Из девяти МРК проекта 21631 «Буян-М» пять построили с немецким дизельным двигателем MTU 16V4000M90. После введения Евросоюзом санкций стали ставить на МРК китайские дизели CHD622V20.

Сейчас рассматривается возможность строительства МРК проекта 21631М. На форуме «Армия-2022» госзаказчик, возможно, рассмотрит этот проект с дизелем Коломенского завода. Но и этот силовой агрегат не является панацеей.

Коломенские двигатели 10Д49 входят в состав морского дизель-газотурбинного агрегата М-55Р, который устанавливают на фрегатах проекта 22350. А дизель 16Д49 стоит на корветах проектов 20380 и 20385. Его же, 16Д49, планируется ставить и на новые БДК проекта 11711/II.

В Коломне еще есть запас импортных турбокомпрессоров, поршней и колец. Для их производства по программе импортозамещения требуется поднять уровень механообработки, применить новые сплавы, автоматику и точную механику.

Можно наладить производство и отечественных комплектующих. Серия Д49 когда-то была полностью советской. Но возьмем калькулятор и посчитаем. 16-цилиндровый дизель 16Д49, стоящий на корветах, имеет максимальную мощность в 6000 л. с. Дизель с отечественными комплектующими выдает такую же мощность уже при 20 цилиндрах и сложном двухступенчатом наддуве, а у 16-цилиндрового мощность всего 4000 л.с.

Казалось бы, какая разница, какой двигатель, 16- или 20-цилиндровый? Предназначение корветов – участвовать в составе корабельных поисково-ударных групп в обеспечении развертывания стратегических подводных ракетоносцев. Ценность корвета снизится при недостаточно мощной энергетической установке, что скажется на боевой устойчивости атомных подводных ракетоносцев в прибрежной зоне.

Через шесть лет после начала строительства головного корвета проекта 20385 в Главкомате ВМФ решили, что такой корабль флоту не нужен. Причина: на момент разработки проекта в составе корабля велика была доля иностранного основного оборудования. С введением поставка его оказалась невозможной.

Однако в 2021 году передумали и заложили третий корпус – правда, на другом заводе. Видимо, было найдено частное решение по импортозамещению.

Полностью искоренить зависимость от иностранных технологий будет непросто. По данным правительства РФ, в 2019 году в структуре стоимости судового оборудования для военного кораблестроения стоимость иностранных комплектующих доходила до 60%.

ПАТРУЛЬНЫЕ КОРАБЛИ

Импортозамещение – лишь одна из многих проблем. Об этом говорит опыт, полученный в ходе спецоперации на Украине.

Не оправдали надежд патрульные корабли проекта 22160 с модульной концепцией вооружения. Как сообщает ТАСС, Министерство обороны РФ намерено отказаться от дополнительных шести единиц. Заказчика не устраивает недостаточная мореходность, легкое бронирование и уязвимость силовых установок, а также слабое противовоздушное вооружение.

Проект 22160 разработан Северным проектно-конструкторским бюро (СПКБ). В одном из интервью ТАСС тогдашний гендиректор СПКБ Андрей Дьячков заявил, что первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, выданным ВМФ России. Именно под цели и задачи, определенные флотом, был выбран состав вооружения и оборудования корабля.

Военные вместе с судостроителями ищут выход из создавшейся ситуации. Как показывает практика, даже если техническое решение найдено, сроки реализации проекта переносятся на более дальнюю перспективу.

Итак, существующая практика прогнозирования объемов производства не обеспечивает точности планирования в кораблестроении.

Горизонт завершения серийного строительства ранее заложенных надводных кораблей и ПЛ определен 2025 годом в Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года. Однако, судя по уже заключенным контрактам, строительство ранее заложенных кораблей закончится с отставанием.

Владимир Гундаров

Владимир Александрович Гундаров – капитан 1 ранга в отставке.