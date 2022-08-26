На страже Севастополя

Моряки помогают зенитчикам защитить город от воздушных налетов

Корабли Военно-морского флота России, базирующиеся в Севастополе, подключились к борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), пытающимися вести разведку и сбрасывать гранаты на городские объекты. Начиная с 18 августа, моряки-черноморцы практически ежедневно вынуждены открывать огонь по вновь обнаруженным воздушным целям. Как правило, те появляются поздно вечером, в ночное время или рано утром.

Низкоскоростные маловысотные БЛА уничтожают стрельбой из стрелкового оружия и автоматических пушек. Несколько вечеров и ночей подряд горожане становились свидетелями того, как небо над бухтами пронзали очереди трассирующими снарядами калибра 30 мм, оставляющими характерный след.

Объекты, движущиеся на большой высоте, поражаются зенитными ракетными комплексами (ЗРК). По свидетельству очевидцев, во второй половине августа были задействованы такие мощные, дальнобойные ЗРК, как С-400 «Триумф» из состава ПВО страны. Они выполняли пуски по воздушным целям, замеченным над либо приближающимся к населенным пунктам на полуострове, включая Севастополь, Саки, Джанкой, Молочное, Керчь, Оленевку, Евпаторию и Заозерное. Анализ любительской фото- и киносъемки, выложенной в интернете, говорит о том, что ракетные пуски выполняются по сравнительно крупным типам летательных аппаратов. Таковых в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) немного: «Байрактар ТБ2» турецкого происхождения да Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс» советского выпуска. Ранее они были неоднократно замечены в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите населения республик Донбасса.

Боевая работа зенитчиков ЧФ и расчетов ЗРК ПВО страны, расположенных на территории Автономной Республики Крым, стала олицетворением новой реальности, к которой привела эскалация вооруженного конфликта в соседней Украине. Высшее политическое руководство России пока не торопится с ответными мерами. Возможно, потому, что материальный ущерб от налетов незначительный.

Между тем российские военные продолжают наносить удары высокоточным оружием (ВТО) по объектам военной инфраструктуры Украины на всю глубину ее территории, включая расположенные вблизи Николаева, Одессы, Харькова. Националисты несут тяжелые потери. ВСУ потерпели поражение в ходе сражений за Херсон, Мариуполь, Изюм и Северодонецк–Лисичанск. Отсутствие успехов на фронте побуждает администрацию президента Владимира Зеленского идти на отчаянные меры ради поддержания боевого духа своих сторонников накануне Дня независимости 24 августа.

Эта дата используется нынешними властями страны как повод для демонстрации достижений в экономической и военной областях. Однако ставший было традиционным военный парад в Киеве этим летом проводить скорее всего не будут. В любом случае более неактуален масштаб мероприятия прошлого года, когда в торжествах задействовали более 5 тыс. военнослужащих ВСУ и посланцев иностранных армий и до 400 единиц вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ).

Точно не будет и пролета пилотируемой авиации: в ходе СВО уничтожено 415 самолетов и вертолетов, что близко к февральской численности авиапарка ВВС Украины. Однако в арсенале ВСУ остались сотни, а может, даже тысячи беспилотных летательных аппаратов (уничтожено 1785). Среди них – легкие (около 85 кг) разведывательные PD-1. Один из них пролетел над Севастополем 20 мая, был сбит огнем поста воздушной обороны у главного штаба Черноморского флота.

Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что пораженный огнем с земли БЛА потерял управление, «упал на кровлю и загорелся». Несомое беспилотником взрывное устройство сработало рядом со зданием («поражения не получилось»), и, к счастью, «никто не пострадал». Прилегающую к штабу территорию перекрыли спецслужбы, работа которых в городе «была усилена». По мнению городского главы, злоумышленники тщетно пытаются посеять панику среди севастопольцев.

Очередная попытка воздушной атаки произошла на фоне смены командующего Черноморским флотом. На место Игоря Осипова пришел вице-адмирал Виктор Соколов. Ранее Виктор Николаевич возглавлял Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова, а с 2013 по 2020 год занимал должность заместителя командующего Северным флотом.

На сборах с молодыми офицерами – выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны России Соколов заявил, что Черноморский флот ожидает весомое пополнение. «В этом году спланирована поставка 33 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Из них 12 кораблей и судов обеспечения, 21 единица специальной техники», – сказал он.

А в перспективе следующих 6–7 лет в состав ЧФ снова вернутся корабли океанского класса. На судостроительном заводе «Залив» в Керчи по проекту 23900 ведется строительство десантных вертолетоносцев «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» полным водоизмещением около 40 тыс. т. Масштабная модель такого корабля выставлялась на стенде Главного командования ВМФ России на форуме «Армия-2022».

В этом году площадка форума использовалась для первой публичной демонстрации множества новых и перспективных образцов ВВСТ. Так, на аэродроме Кубинка впервые на статической площадке выставлялся модернизированный многоцелевой истребитель Су-30СМ2 из состава авиации ВМФ России.

Рядом с ним расположились: патрульный самолет Ил-38Н «Михаил Вербицкий» с комплексом «Новелла», палубный истребитель МиГ-29К, вертолеты: транспортно-боевой Ка-29ТБ, поисково-спасательный Ка-27ПС, противолодочный Ка-27М. Заметим, что все они представляют модернизированные варианты базовых машин строя.

Согласно информации, прозвучавшей в ходе ежедневных брифингов МО по спецоперации, в налетах на объекты ВСУ задействовались истребители Су-30СМ из состава авиации Черноморского флота.

Рядом с Су-30СМ2 расположился истребитель пятого поколения Су-57. По словам главы военного ведомства, эта машина также была задействована в ходе СВО.

«Самолет Су-57 мы применяли и применяем. Он показал себя блестяще. Самолет имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Самое главное – очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, я другого слова здесь не нахожу», – сказал Сергей Шойгу.

Подчеркнем, что натурные образцы истребителей Су-30СМ2, МиГ-31К и Су-57 были продемонстрированы на аэродроме в Кубинке в рамках мероприятий программы МВТФ «Армия» впервые за 8-летнюю историю проведения таких форумов.

Среди интересных экспонатов, размещенных на площадке Конгрессно- выставочного центра парка «Патриот» в Кубинке, стоит выделить новую (облегченную, уменьшенного калибра) ракету к зенитно-пушечному комплексу «Панцирь». Как известно, этот комплекс имеет несколько вариантов исполнения: для частей ПВО из состава ВКС России и боевых кораблей. Дооснащение последних новыми ракетами повысит возможности военных моряков по борьбе с малоразмерными воздушными целями. Такими, как PD-1, что был сбит 20 августа над Севастополем.

Владимир Карнозов