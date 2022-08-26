Как МиГ стал лучшим перехватчиком мира

МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой класса «воздух–поверхность» был впервые представлен широкой публике на аэродроме Кубинка в рамках форума «Армия-2022». Фото автора.

Сравнение с иномаркой стимулировало развитие самолетов ОКБ Микояна

Экипажи истребителей МиГ-31БМ Воздушно-космических сил (ВКС) России одержали первые воздушные победы в небе над Донбассом. Этот вывод можно сделать исходя из информации, прозвучавшей на ежедневных брифингах Минобороны РФ о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Помимо того, в боевых действиях принимает участие еще одна модификация самолета - ударный ракетоносец МиГ-31К.

«КИНЖАЛ» – ОРУЖИЕ МИГА

Российские военные продолжают наносить удары высокоточным оружием (ВТО) по объектам военной инфраструктуры Украины на всю глубину ее территории, включая расположенные вблизи Николаева, Одессы, Харькова и других крупных городов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в числе примененных в ходе спецоперации боеприпасов – гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал».

«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды и трижды показала свои блестящие характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире», – сказал министр. Благодаря тому что ракета развивает скорость почти в 10 раз выше звуковой, может менять траекторию в вертикальной и горизонтальной плоскости, ее фактически невозможно взять в прицел средствами противовоздушной обороны. Значит, она обладает неуязвимостью ко всем существующим средствам ПВО. «Поэтому мы ею наносим удары по особо важным целям», – пояснил глава военного ведомства.

Создание комплекса «Кинжал» показало научное и технологичное лидерство России в области ракетостроения. «Собственно, такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями», – добавил Сергей Шойгу.

Согласно сообщениям из ежедневных брифингов МО РФ о проведении СВО, впервые «Кинжалы» были применены в боевой обстановке 18 марта для уничтожения подземного склада ракет и авиационных боеприпасов в населенном пункте Делятин, расположенном в Ивано-Франковской области.

Строго говоря, «Кинжал» – это комплекс, в состав которого входит средство поражения: ракета Х47М2 и ее носитель, перехватчик МиГ-31, доработанный в вариант МиГ-31К с усиленным центральным узлом внешней подвески под фюзеляжем.

Краткие характеристики комплекса перечислил президент России в выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года. Тогда Владимир Путин назвал число Маха полета (М>10) и дальность пуска (более 2 тыс. км).

Комплекс поступил на эксплуатацию ВКС России в режиме опытно-боевого дежурства ближе к концу 2017 года. С тех пор МиГ-31К несколько раз принимали участие в воздушной части военных парадов в День Победы, выполняя пролет над Красной площадью.

Впервые рассмотреть этот самолет вблизи смогли посетители форума «Армия-2022» из числа тех, кто направился на аэродром Кубинка. Там на статической площадке выставлялся МиГ-31К с бортовым номером 36.

МиГ-31БМ представляет глубокую модернизацию строевых перехватчиков МиГ-31Б образца 1988 года и доработанные до их уровня МиГ-31БС более ранней постройки, с приданием дополнительного функционала и расширенного арсенала средств поражения. Бортовой радиолокатор самолета получил новый цифровой вычислитель от холдинга «Ленинец» и другие элементы, благодаря чему дальность обнаружения целей увеличилась до 320 км, а их поражение новой ракетой Р-37 - до 280 км. Стало возможным одновременное сопровождение 10 самолетов противника и наведение ракет на 6 из них. Общая эффективность авиационного комплекса выросла в 2,6 раза. Многофункциональные МиГ-31БМ используются в войсках с 2008 года. К настоящему времени примерно половина из 250 МиГ-31, находящихся в частях ВКС России, прошла модернизацию в варианты «БМ» и «К».

Благодаря усилиям МО РФ и отечественной промышленности данный тип самолета, поступивший на вооружение более 40 лет назад, поддерживается на высоте современных требований. Констатируя этот факт, следует помнить, что своим появлением и развитием МиГ-31 в немалой степени обязан палубному истребителю F-14 Tomcat, находившемуся на вооружении морской авиации США с 1974 по 2006 год. Подробно о судьбе «Томкэта» рассказано в статье «Том Круз меняет перехватчик» (см. выпуск «НВО» от 04 августа 2022 года).

РЕКОРДЫ МИГ-25

Коллектив московских авиаконструкторов под руководством Артема Ивановича Микояна разработал ряд проектов высотных перехватчиков. В 1972 году принимается на вооружение МиГ-25П. Этому самолету в специальном исполнении принадлежат многочисленные мировые рекорды высоты, скорости и скороподъемности, не побитые до сих пор.

А разведывательный вариант МиГ-25Р прославился в ходе локальных конфликтов своими полетами над Израилем и Пакистаном. Его не могли достать ни зенитные ракеты, ни истребители противника.

Летно-технические характеристики машины получились выдающимися, но были и недостатки. За неимением лучшего авиаконструкторам пришлось довольствоваться двигателями семейства Р-15, изначально предназначенными для межконтинентальной крылатой ракеты. Радиолокатор «Смерч» взяли с ранее созданного и на тот момент уже морально устаревшего барражирующего перехватчика Ту-126.

Даже в таком виде МиГ-25П вполне годился для решения поставленной перед ним задачи – защиты неба над Советским Союзом от проникновения американских стратегических бомбардировщиков и воздушных разведчиков. Однако в 1976 году предатель Виктор Беленко угнал свой МиГ в Японию. Изучавшие его авиационные специалисты США были шокированы комбинацией высочайших летных данных и отсталости бортовой радиоэлектронной аппаратуры.

Собрав воедино данные из открытых и разведывательных источников о том, какие выводы сделали для себя американцы по сильным и слабым сторонам МиГ-25, советское руководство решило в срочном порядке провести модернизацию всего парка таких самолетов. Так появились варианты МиГ-25ПД (новой постройки) и МиГ-25ПДС (доработанные самолеты строя)

Радиолокатор РП-25 «Смерч-А» заменили более совершенным «Сапфир-25» (на основе аппаратуры фронтового истребителя МиГ-23М), способным обнаруживать цель не только в свободном воздушном пространстве, но и на фоне земли. Ракету Р-40 переделали в Р-40Д путем замены головки самонаведения на таковую от Р-24 из арсенала МиГ-23МЛ. Двигатели Р-15Б-300 заменили более совершенными Р-15БД-300.

Благодаря изменнику Беленко тема МиГ-25 получила дополнительное финансирование и импульс к развитию. Но перевооружение авиаполков Войск ПВО Советского Союза на МиГ-25ПД/ПДС не обеспечило достижения технологического паритета с потенциальным противником.

В 1974 году ВМС США принимают на вооружение палубный перехватчик F-14A. Уступая МиГ-25ПД по высотно-скоростным характеристикам, новый защитник флота нес гораздо более совершенную бортовую аппаратуру и дальнобойное ракетное оружие. Это позволяло ему сбивать самолеты противника на существенно большем удалении от защищаемых объектов.

Хотя МиГ-25ПД появился на несколько лет позже F-14A, он уступал по ряду ключевых показателей. Так произошло потому, что модернизацию провели в спешке, руководствуясь прежде всего соображением сделать добытую американцами информацию по МиГ-25 неактуальной.

Поскольку прямое сравнение было не в пользу советской техники, руководству пришлось выделять дополнительные средства на развитие линейки марки «МиГ». В результате появился более совершенный самолет – МиГ-31.

УЛУЧШЕННЫЙ МИГ-31

Проект под заводским индексом Е-155МП начался в 1972 году – через пару лет после первого полета F-14A.

МиГ-31 характеризуется как специализированный перехватчик 4-го поколения (МиГ-25П относится к 3-му) для использования в системе ПВО страны. Способен выполнять длительное патрулирование и вести борьбу с высотными скоростными самолетами (как МиГ-25П), а также низколетящими вертолетами и малоразмерными крылатыми ракетами (чего предшественник не умел). Основными противниками этой машины считались разведчики SR-71, стратегические бомбардировщики B-1 и крылатые ракеты Tomahawk. Словом, МиГ-31 сделали способным бороться с аэродинамическими воздушными целями всех типов.

Специально созданные для МиГ-31 двигатели Д-30Ф6 обеспечили самолету сверхзвуковой рубеж перехвата по запасу топлива 720 км (без подвесных баков, с посадкой на аэродроме вылета). Впервые в отечественной практике на истребителе появились цифровые вычислители в составе систем управления самолетом и наведения ракет класса «воздух-воздух». МиГ-31 стал первым в мире серийным истребителем с импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станцией (БРЛС) с фазированной антенной решеткой, имеющей электронное сканирование.

БРЛС «Заслон» имеет максимальную дальность обнаружения цели с эффективной поверхностью рассеивания 16 кв. м свыше 200 км, что вдвое превосходило соответствующий показатель РП-25. Радиолокатор может сопровождать до 10 целей и наводить ракеты на четыре их них. Сложное радиотехническое оборудование потребовало ввести в состав экипажа штурмана-оператора (МиГ-25П был одноместным). Его главными задачами стали контроль за воздушным пространством, работа с системой управления оружием, выбор тактики перехвата одиночных и групповых целей.

По данным справочника Military Balance за 2000 год, на тот момент в составе авиации ПВО России насчитывалось до 300 МиГ-31 (другие источники говорят о 425 самолетах в России и 32 – в Казахстане), в США – 255 F-14A/B/D, в Иране – 25 боеготовых F-14AM. Тогда МиГ-31 и F-14 были единственными в мире истребителями, вооруженными управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности (Р-33 и AIM-54 Phoenix соответственно).

СРАВНЕНИЕ С ПРОТИВНИКОМ

По мнению отечественных экспертов, эти самолеты представляли «альтернативные разработки, решающие близкие задачи» и «воплощение лучших достижений научно-технического прогресса» первой половины 1970-х. Об этом говорится в сборнике «Авиация ПВО России и научно-технический прогресс. Боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра» под редакцией академика Федосова, вышедшем в 2005 году.

Истребитель F-14AM ВВС Ирана заходит на посадку на аэродром Мехрабад. Фото с сайта www.tasnimnews.com

Составители сборника приводят такое наблюдение: «По своим функциям, решаемым задачам и многим характеристикам МиГ-31 и F-14 близки и уникальны. Оба являются двухместными, двухдвигательными сверхзвуковыми перехватчиками, способными на длительное патрулирование и перехват воздушных целей на большом удалении».

При выполнении вылетов на перехват отечественная машина имеет взлетный вес 41–43 т против 31–33 т у иностранного конкурента, при этом обладает существенно более емкими топливными баками (полная заправка 15,5 т против 7,5). Тяга двигателя Д-30Ф6 составляет 9,5 т, с форсажем – 15,5 т против 5,6 и 9,5 т соответственно у американского TF30-P-412A. Тяговооруженность на взлете: 0,76 у МиГ-31 против 0,72 у F-14A. Рубежи перехвата: форсажный – 730 км у МиГ-31 против 250 у F-14A, бесфорсажный – 1250 против 800.

Маневренные возможности при вылете с четырьмя-шестью ракетами дальнего воздушного боя и располагаемая тяговооруженность на характерных режимах полета этих самолетов оцениваются как близкие. Максимальные высоты горизонтального полета (практические потолки) у F-14A ниже на 1500–2500 м (абсолютная цифра для МиГ-31 - 20600 м). Максимальное число Маха полета у МиГ-31 выше на высотах более 13 км, на 17 км (где оно составляет M=2,83) превосходство достигает 670 км/ч. На высотах полета до 13 км преимущество по скорости за F-14A.

Располагаемые перегрузки и максимальные угловые скорости неустановившегося разворота у «Томкэта» выше во всем диапазоне скоростей и высот. На дозвуковых режимах самолеты обладают практически равными характеристиками установившихся виражей и набора высоты, на сверхзвуковых МиГ-31 получает значительное превосходство.

При выполнении пространственных восходящих маневров без потери скорости МиГ-31 имеет превосходство, в том числе по энергетической скороподъемности. При наборе высоты и разгоне F-14A отстает от соперника, но расходует меньше топлива. МиГ-31 быстрее выходит на рубеж перехвата, причем преимущество растет с увеличением дальности до рубежа. Так, для рубежа 500 км разница составляет 3 мин.

РАДИОЛОКАТОР С РАКЕТАМИ

«Смерч» относится ко 2-му поколению БРЛС для отечественных перехватчиков. Следующим шагом вперед стала станция «Сапфир-23» на МиГ-23М, на базе которой созданы станция «Сапфир-25» для МиГ-25ПД и ряд других. Они способны обнаруживать воздушную цель на фоне земли и наводить на нее ракету при атаке истребителем сверху вниз.

БРЛС 3-го поколения выполнены на полупроводниковых элементах и микромодулях, практически без применения электронных ламп. В них реализован подсвет цели непрерывным излучением для доплеровских радиолокационных головок самонаведения ракет, обеспечивающих поражение целей, летящих на малой высоте. Недостатком упомянутых отечественных БРЛС было использование аналоговых вычислителей (например, АВМ-23 на МиГ-23) когда американцы уже перешли на цифровую обработку информации.

4-е поколение – импульсно-доплеровские БРЛС, обеспечивающие обнаружение и сопровождение целей на фоне земли и в свободном пространстве. Реализован режим квазинепрерывного излучения зондирующих импульсов. Элементная база выполнена на микросхемах и микросборках с использованием бескорпусных полупроводниковых приборов.

Первой серийной БРЛС истребителя, реализующей импульсно-доплеровский метод с высокой частотой повторения излучения зондирующих импульсов, стала AWG-9. Она использует целевую антенную решетку диаметром 900 мм и передатчик на лампе бегущей волны со средней выходной мощностью 2,4 кВт. Решение боевых задач производится при помощи аналоговых вычислителей, но окончательная обработка данных ведется бортовой цифровой вычислительной машиной (БЦВМ) CDC-5400B.

Полностью цифровой AWG-9 не являлась. Первой такой станцией (с БЦВМ и цифровым процессором сигналов) стала APG-63 (с антенной от AWG-9) истребителя F-15A, принятого на вооружение в 1976 году. Правда, из-за сравнительно малой мощности передатчика (1 кВт) дальность обнаружения воздушной цели составляла 80–100 км - на уровне «Сапфир-25» и вдвое меньше, чем у AWG-9.

Первым из отечественных перехватчиков на цифровую аппаратуру перешел МиГ-31. ЭВМ «Аргон-15» сопряжена с цифроаналоговыми устройствами для первичной обработки информации с радиолокатора. Работы над «Заслоном» начались в 1968 году. Первые полеты на МиГ-31 состоялись спустя восемь лет, а в 1978-м станция продемонстрировала возможность одновременного сопровождения 10 целей и наведение ракет на 4 их них.

«Заслон» и AWG-9 находятся на одном уровне по энергетическим характеристикам. Средняя мощность передатчика составляет 2,4–2,5 кВт. Однако американская система имеет щелевую антенну с механическим сканированием луча, а отечественная – более прогрессивную фазированную антенную решетку с электронным сканированием. AWG-9 непрерывно сопровождает лишь одну цель, а «Заслон» – несколько.

AWG-9 может наводить на цели до шести AIM-54 одновременно (против четырех Р-33 для «Заслона»), но из-за характерных особенностей антенны американской БРЛС – только в узком диапазоне телесного угла. На конечном участке наведение ракеты возможно лишь с использованием ее собственного радиолокатора, работающего в активном режиме (на излучение). «Заслон» не имеет подобных ограничений, поэтому он предпочтительнее для одновременного обстрела нескольких целей. Вместе с тем AWG-9 может выступить лучше при обнаружении и обстреле крупной одиночной цели типа бомбардировщика.

Предельные дальности, на которых становится возможным пуск ракет, у AWG-9 и «Заслона» практически не отличаются (110-120 км). При этом точность определения дальности и угловых параметров у отечественной системы в несколько раз выше.

Анализ возможностей самолетов во встречном ракетном бою на больших высотах показал, что F-14A имеет преимущество по причине больших располагаемых перегрузок ракеты AIM-54 по сравнению с Р-33. Чтобы лишить противника этого преимущества, экипажам МиГ-31 рекомендовалось начинать бой с превышением по высоте.

Согласно оценкам 2-го ЦНИИ МО, на которые ссылаются составители вышеназванной книги под редакцией Федосова, коэффициент боевого потенциала МиГ-31 превосходит F-14A на 30–40%.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Пока F-14 сохранялся на вооружении ВМС США, западные СМИ и Голливуд усиленно расхваливали машину, представляя ее самым совершенным истребителем мира. После списания последнего самолета в 2006 году стали появляться публикации где «Томкэт» получал иные оценки, включая уничижительные. Резкой критике подвергаются двигатели TF30 за склонность к помпажу при энергичных эволюциях самолета. Утверждается, что отказы силовой установки привели к потере 40 F-14. Погасание двигателя при выполнении пространственного маневра на больших углах атаки грозило срывом в плоский штопор, из которого самолет не выходил.

Бортовая аппаратура нередко выходила из строя, еще чаще – давала «глюки», из-за чего экипаж не мог выполнить боевую задачу. Все три выпущенные американскими летчиками в боевой обстановке ракеты AIM-54 «ушли в молоко».

Советской разведке было известно о низкой надежности самолета и его аппаратуры. Однако вместо объективной оценки F-14А специализированные военные институты и представители промышленности продолжали уверять вышестоящее начальство в его высокой боевой эффективности.

Сознательно завышая качество техники вероятного противника, отечественная «оборонка» пыталась выбить у высшего политического руководства страны дополнительные средства на развитие продуктовой линейки и совершенствование серийно выпускаемой продукции. Плохо это или хорошо – предмет отдельного исследования.

Нам лишь остается констатировать, что своим существованием «Томкэт» помог развитию отечественных перехватчиков марки «МиГ». На их совершенствование неоднократно выделялись большие средства, что в итоге привело к созданию действительно мощных боевых комплексов, которые и поныне составляют основу ПВО страны.

Владимир Карнозов