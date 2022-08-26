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ТАСС

Российские морские пехотинцы стали победителями международного конкурса "Морской десант"

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Второй этап конкурса "Морской десант" в рамках АрМИ-2019 в Калининградской области
Второй этап конкурса "Морской десант" в рамках АрМИ-2019 в Калининградской области.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Состязания проходили на флотском полигоне Хмелевка

ПОЛИГОН ХМЕЛЕВКА /Калининградская область/, 25 августа. /ТАСС/. Команда морской пехоты ВМФ России одержала победу в завершившемся в четверг международном конкурсе "Морской десант-2022", сообщила пресс-служба Балтийского флота. Состязания в рамках Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) проходили на флотском полигоне Хмелевка на морском побережье в Калининградской области.

"Судейская комиссия определила результаты международного конкурса. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России. На втором - морские пехотинцы Ирана, на третьем - военнослужащие Венесуэлы", - рассказали в пресс-службе.

Также названы лучшие команды, состоящие из курсантов иностранных оборонных ведомств и участвовавших в конкурсе вне зачета. Здесь первой стала команда Таджикистана, вторыми - военнослужащие Гвинеи, тройку лучших замкнули военнослужащие Южной Осетии.

"В субботу, 27 августа, на полигоне Хмелевка состоится торжественная церемония награждения и закрытия международного конкурса. В ней примут участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, представители командования ВМФ РФ, военнослужащие Балтийского флота, представители правительства Калининградской области, ветераны, юнармейцы", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, как сообщил на брифинге в четверг главный судья АрМИ-2022 генерал-полковник Александр Ленцов, российские военнослужащие одержали уверенную победу в конкурсе "Десантный взвод". Команда из Венесуэлы заняла второе место, из Ирана - третье.

Международный конкурс "Морской десант" проходил с 13 августа в рамках "Армейских международных игр-2022" на полигоне Балтийского флота Хмелевка. На протяжении двух недель военнослужащие, представляющие команды России, Венесуэлы, Гвинеи, Ирана, Таджикистана и Южной Осетии демонстрировали свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении боевых машин по пересеченной местности.

В общей сложности участники конкурса преодолели более 50 препятствий в четырех этапах конкурса, которые назывались "Полоса препятствий", "Тропа выживания", "Эстафета", впервые в программу состязаний был включен этап под названием "Корабельный антитеррор". Общая протяженность трасс с препятствиями составила порядка 7 километров. В состязаниях военнослужащие показывали мастерство владения вооружением бронетранспортеров и личным стрелковым оружием - автоматом Калашникова АК-12. Кроме того, морские пехотинцы выполняли комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты, проходили маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполняли огневые задачи по различным мишеням. 

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Венесуэла
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Иран
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Продукция
АК-12
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