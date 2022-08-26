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ТАСС

Полет Кикиной на Crew Dragon запланировали 3 октября

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Анна Кикина
Анна Кикина.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

В Роскосмосе допустили, что пуск может быть перенесен на более поздний срок

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая должна стать первой участницей перекрестных полетов, может отправиться в космос на американском корабле Crew Dragon 3 октября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

"NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - прим. ТАСС) и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, вместе с Кикиной на корабле отправятся на МКС астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

15 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. В свою очередь командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. 

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