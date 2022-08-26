В Ростехе рассказали о "снайперской точности" "Искандера-М"

Ракета несет мощнейшую боевую часть, которой хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" работает со снайперской точностью, его ракета способна попасть в цель величиной с форточку с расстояния в несколько десятков километров. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Ростехе, комментируя удары с применением комплекса по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Искандер-М" работает со снайперской точностью. Ракета оперативно-тактического комплекса может попасть в форточку с расстояния в несколько десятков километров. При этом она несет мощнейшую боевую часть, которой хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о прямом попадании "Искандера" в украинский воинский эшелон в Днепропетровской области, в результате которого было уничтожено более 200 следовавших в Донбасс резервистов ВСУ, а также десять единиц военной техники.

"Искандер-М" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), предназначенный для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на максимальной дальности до 500 км. Комплекс оснащается двумя основными типами ракет: квазибаллистической 9М723 с модулями радиоэлектронной борьбы для постановки радиопомех и возможностью управления на всей траектории полета и крылатой Р-500, способной автоматически огибать рельеф местности.

В России ОТРК "Искандер-М" находится на вооружении с 2014 года, а полностью перевооружение подразделений ракетных войск и артиллерии РФ на этот комплекс было завершено в конце 2019 года.