Россия обогнала Украину по числу сторонников в западных соцсетях

Россия набирает обороты в информационной битве с Украиной

Данные изучения социальных сетей показывают, что у России в последнее время больше сторонников в западных странах, чем у Украины, пишет Nikkei Asian Review. Эксперты связывают это с усталостью США и Европы от конфликта и недовольством экономическими трудностями из-за санкций против Москвы.

Данные специальных исследований западного общественного мнения в последние месяцы показывают, что начиная с мая Россия догоняет Украину в информационной битве, которая ведется в социальных сетях. После начала СВО многие на Западе проявляли гораздо больший интерес к проукраинским сообщениям в Твиттере, чем к пророссийским твитам. Однако теперь европейская аудитория соцсетей стала гораздо более восприимчивой к промосковским голосам. Причина здесь проста: в Европе стремительно растут опасения по поводу инфляции и ухудшения экономического положения масс населения, и здесь промосковская пропаганда успешно набирает обороты.

Известная японская аналитическая компания по кибербезопасности Terilogy Worx проанализировала сообщения, размещенные в Твиттере в Европе за последние полгода, сосредоточив внимание на 10 хэштегах, демонстрирующих поддержку Украины, включая "#standwithukraine", и 10 хэштегах, поддерживающих Россию, таких как "#standwithrussia". Компания изучала массив сообщений, ретвитнутых не менее восьми раз.

За два месяца после начала российской спецоперации с 24 февраля по конец апреля проукраинские твиты пользователи ретвитили в среднем 120 раз на сообщение по сравнению с 55 ретвитами пророссийских постов. Также в среднем на один проукраинский твит приходилось до 500 лайков против 180 для пророссийского поста. Средний балл "вовлеченности" — ключевой показатель, показывающий влияние каждого сообщения, — составлял в тот период 620 для проукраинских постов и 210 для пророссийских.

Однако в период с 24 мая ситуация начала существенно меняться. Примерно через три месяца после начала спецоперации проукраинские твиты ретвитили в среднем 90 раз, а пророссийские — уже 105 раз. То есть по этому показателю Россия обошла Украину. Кроме того, в этот период проукраинские твиты собирали в среднем 410 лайков по сравнению с 280 для пророссийских постов. В то же время оценки "вовлеченности" составляли 500 для проукраинских твитов и 390 для пророссийских. Налицо рывок России в "информационном наступлении" на Украину

"Положительная реакция на Западе на пророссийские сообщения стала гораздо более заметной прежде всего потому, что интерес к украинскому конфликту во всем мире начал ослабевать", — заявил официальный представитель Terilogy Worx.

Твиты на итальянском языке продемонстрировали наибольшую поддержку России, составляя 32% всех пророссийских твитов. За ними следуют испанские с 20%. В то же время около 67% сообщений в пользу Украины были написаны на английском языке.

"Россия усердно работала над тем, чтобы сделать западную общественность более восприимчивой к своим взглядам, поддерживая антиевропейские партии в Италии, — сказала профессор исследовательского университета "Кэйо" Ёко Хиросэ".

Москва также нацелила свою информационную кампанию на группы людей с антиамериканскими настроениями. Особенно это заметно в Латинской Америке, что представляет собой один из путей влияния на испаноязычных избирателей в США".

Кремль в основном обращается к людям, недовольным существующей политикой западных властей. Согласно обзорам британского журнала The Economist и другим источникам, в то время как только 17% американцев считают "абсолютно" или "вероятно" верными утверждения России о том, что видеозаписи взрывов мирных объектов, опубликованные украинским правительством, являются фальшивкой, среди сторонников QAnon, ультраправой конспирологической группы, этот показатель достигает уже 57%.

Некоторые эксперты говорят, что западная общественность чувствует "усталость" от затянувшегося военного конфликта на Украине, больше переключая свои опасения на инфляцию и экономические трудности, возникшие из-за него.

"Россия начала активно и агрессивно говорить людям на Западе, что военная поддержка их правительствами Украины и антироссийских санкций вредит их жизни", — сказал Такахиса Кавагути, главный консультант Tokio Marine dR, токийской компании по управлению рисками.

Президент США Джо Байден сейчас воочию увидел, что его рейтинг одобрения резко упал, поскольку общественное недовольство инфляцией в Америке быстро растет. В этой связи наблюдатели и эксперты ожидают, что демократическая партия схлестнется в трудной борьбе с республиканцами на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года.

Пока США и многие европейские страны рассматривают военный конфликт на Украине как битву за защиту демократии, некоторые популистские лидеры даже в демократических странах начинают отдавать должное манере правления президента России Владимира Путина, пробивая тем самым брешь в единстве западных союзников.

Авторы: Акинобу Ивасава, Ринтаро Хосокава (Akinobu Iwasawa, Rintaro Hosokawa)