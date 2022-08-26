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РИА Новости

Военные эксперты объяснили, с чем связано увеличение численности армии РФ

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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Президент Владимир Путин подписал указ, увеличивающий с января 2023 года штатную численность Вооруженных сил России на 137 тысяч человек. В эфире радио Sputnik военные эксперты Иван Коновалов и Алексей Подберезкин рассказали, с чем это может быть связано.

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч человек.

Документ опубликован на портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", – говорится в указе, который вступает в силу 1 января 2023 года.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин обратил внимание на то, что штатная численность армии будет увеличена незначительно.

"Путин, как главнокомандующий, принял решение о некотором увеличении численности военнослужащих армии России, примерно на десять процентов, причем половина из этого – это гражданский персонал. Так что увеличение незначительное. Это мало связано со специальной военной операцией. Если бы Путин принял решение, например, об удвоении численности, до четырех или пяти миллионов, то это еще можно было бы так понять. Но все происходит в рамках практически действующей структуры вооруженных сил", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, новый указ президента может быть связан со структурными изменениями в российской армии.

"Идут штатные изменения структуры, что совершенно естественно, поскольку меняются виды, рода войск. Скажем, были созданы воздушно-космические войска с соответствующими подразделениями, внутри десантных войск произошли изменения, кое-где произошел переход от бригады опять к дивизиям, произошло перераспределение между военными округами и флотами. Все внутренние изменения требуют определенной, я бы сказал, косметической реорганизации структуры", – отметил Алексей Подберезкин.

Со своей стороны, политолог, военный эксперт Иван Коновалов связывает увеличение численности армии с возросшими внешними вызовами.

"Очевидно, что это отражает реальное состояние дел, это увеличение необходимо для оперативного реагирования на те вызовы, перед которыми сейчас стоит российское государство. Это необязательно связано со специальной военной операцией. Это связано с тем, что в целом обстановка в мире настолько усложнилась, напряженность растет – посмотрите, Финляндия и Швеция вступают в НАТО. То есть наше противостояние с коллективным Западом приобретает достаточно глобальные формы, не ограничивается только украинским фактором", – сказал Иван Коновалов в эфире радио Sputnik.
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