«Выстрелил и быстро покинул позицию»: ВСУ начали устанавливать ПТРК на лёгкие багги

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Нехватка специальной автомобильной и бронетанковой техники вынуждает украинских военных применять самоделки. Как сообщает украинская пресса, на Донбассе появились мобильные противотанковые комплексы на базе легких автомобилей типа багги.

В составе ВСУ появились мобильные огневые группы с французскими противотанковыми комплексами MILAN. ПТРК устанавливаются на багги кустарного производства, но имеются варианты использования пикапов. Как заявляется, основным преимуществом таких комплексов является возможность поразить цель и быстро покинуть позицию.

Легкий багги позволяет двигаться по бездорожью с довольно высокой скоростью, а французский противотанковый комплекс точно поразить цель

- заявил один из украинских военных.

О поставках на Украину ПТРК MILAN после начала российской специальной военной операции сообщили сразу несколько западных стран. Сначала об этом заявила Франция, вслед за ней Италия. В апреле американский телеканал CNN показал репортаж об обучении украинских операторов данных ПТРК. Киеву досталась одна из ранних модификаций - MILAN 2/2T.

Стоит отметить, что недавно ВСУ показали применение самодельных РСЗО. Данные комплексы представляют собой пикап с установленной в кузове пусковой установкой советских авиационных неуправляемых реактивных снарядов С-8 калибра 80 мм. Тактика такая же: выстрелил и убежал.

Судя по появлению самодельных мобильных комплексов, с техникой у ВСУ все плохо, а поставки западных стран ситуацию не спасают. Своего производства для создания мобильной базы для тех же ПТРК у Украины нет, а если появится, то Россия гарантированно нанесет по нему удар высокоточными ракетами. Задачу демилитаризации Украины никто не снимал.