Первые катера класса "Шалдаг" Mk.5 отправлены ВМС Филиппин

ЦАМТО, 25 августа. В социальных СМИ опубликованы фотографии погрузки на борт грузового судна двух скоростных ракетных катеров-перехватчиков класса "Шалдаг" Mk.5 ВМС Филиппин для отправки к месту назначения.

Предположительно, фото были сделаны неделю назад. Как ожидается, судно с катерами прибудет на Филиппины в сентябре.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Филиппин 4 января 2021 года направило в адрес Министерства обороны Израиля и израильских компаний Israel Shipyards и Rafael Advanced Defense Systems уведомления о принятии их предложений по поставке катеров-перехватчиков FAIC-M. Стоимость контракта с Israel Shipyards на поставку катеров и модернизацию верфи Cavite Naval Shipyard составляет 127,9 млн. долл. (6,162 млрд. филип. песо), а с Rafael на поставку вооружений и ракетных систем – 79,38 млн. долл. (3,819 млрд. филип. песо).

Контракт на поставку 9 катеров FAIC-M был подписан 9 февраля 2021 года, а уведомление о начале работ было завизировано министром национальной обороны Делфином Лорензана 27 апреля 2021 года. По заявлению командующего ВМС Филиппин вице-адмирала Джованни Карло Бакордо, переговоры с израильской компании позволили получить дополнительный катер "Шалдаг" без дополнительной оплаты.

Rafael Advanced Defense Systems сообщила о заключении контракта стоимостью около 80 млн. долл. на поставку систем вооружения для катеров класса "Шалдаг" Mk.5 ВМС Филиппин 1 сентября 2021 года. Контракт, который должен быть выполнен в течение трех лет, предусматривает поставку систем боевого управления (CMS), ДУМВ "Тайфун" и "Мини-Тайфун", ракет Naval Spike NLOS (Non-Line of-Sight), другого оборудования и услуг. Как сообщалось, четыре катера FAIC-M будут вооружены ракетами NLOS, а остальные – пулеметным вооружением.

Церемония спуска на воду первых двух из девяти катеров состоялась 26 июня на предприятии Israel Shipyards в Хайфе (Израиль).

Первые катера получили обозначения (PBC-901) "Нестор Асеро" и (PBC-902) "Лолинато То-Онг" (Lolinato To-Ong).