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РИА Новости

Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии

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Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости

Эксперт Коротченко связал увеличение численности российской армии с ростом внешних угроз

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Решение нарастить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих связано обострением международной военно-политической обстановки и ростом угроз для России, заявил РИА Новости в четверг главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек.

"Это решение связано с ростом внешних угроз для России. Я в принципе считаю, что нам необходимо в перспективе нарастить численность ВС РФ где-то на 500 тысяч человек. В целом данное решение - оно полностью оправдано и соответствует реалиям международной военно-политической ситуации", - сказал Коротченко.

При этом эксперт выразил мнение, что численность Вооруженных сил будет наращиваться исключительно за счет комплектования на контрактной основе.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
26.08.2022 01:17
В Риа видать нормальных экспертов не цитируют.
Поразительная эффективность, 2 млн вместе с персоналом, а воевать из них может 150 тыс.
Мало Сердюков сокращал всяких складских генералов.
Вместо повышения эффективности с нормальной логистикой и высокоточными боеприпасами, что бы солдатам грузчиками и водителями не нужно было работать, Коротченко ещё раздуть хочет, что бы и без того небольшой бюджет проедался.
+1
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№2
26.08.2022 06:31
Два года назад всех"партизан" по желанию, в РФ поставили на оклад, теперь они обязаны повоевать так же по три месяца, как военные вахтовики, как и ранее партизански, особенно в Европейской части и Юга России. Все привыкли быть при деньгах и не против.
Сотня тысяч узбеков-армян хоть сейчас в учебку и на контракт(в обмен на гражданство по ранению).
Судя по КМЗ, работают трехсменно, но план по БМП-3 не успевают, столовая круглосуточно загружена и доставка смен. Так и по всем заводам ВПК, особенно ОДКашники напряжены и там выход один - тысячи вахтовиков с арендой им жилья в новых человейниках, пока не заселенных из-за переизбытка(а он больше половины готового жилья).
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