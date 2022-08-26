Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии

Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Эксперт Коротченко связал увеличение численности российской армии с ростом внешних угроз

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Решение нарастить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих связано обострением международной военно-политической обстановки и ростом угроз для России, заявил РИА Новости в четверг главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек.

"Это решение связано с ростом внешних угроз для России. Я в принципе считаю, что нам необходимо в перспективе нарастить численность ВС РФ где-то на 500 тысяч человек. В целом данное решение - оно полностью оправдано и соответствует реалиям международной военно-политической ситуации", - сказал Коротченко.

При этом эксперт выразил мнение, что численность Вооруженных сил будет наращиваться исключительно за счет комплектования на контрактной основе.