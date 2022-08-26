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Военное обозрение

Президентом подписан указ, увеличивающий штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации

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Источник изображения: topwar.ru

Штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации будет увеличена, соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно новому указу, с 1 января 2023 года количество военнослужащих ВС России будет увеличено на 137 тысяч человек до 1,15 млн. Общая численность ВС РФ увеличивается с 1,9 до 2,04 млн. человек. Предыдущие изменения вносились в 2017 году, тогда общая численность российской армии составляла 1902758 человек, в том числе 1013628 военнослужащих.

Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих

- говорится в документе.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что реформы в российских Вооруженных силах, предусматривающие изменение численности, состава и структуры начались в 2008 году.

Между тем Минобороны предложило выплачивать пенсии семьям погибших в ходе специальной военной операции на Украине добровольцев, причем расчет будет делаться так же как и для военнослужащих. Проект федерального закона уже подготовлен.

Проект федерального закона подготовлен во исполнение решения президента РФ от 20 июля 2022 года в части назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой РФ специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, расчет которой должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил РФ

- говорится в сопроводительных материалах.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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