Президентом подписан указ, увеличивающий штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации

Источник изображения: topwar.ru
Штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации будет увеличена, соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно новому указу, с 1 января 2023 года количество военнослужащих ВС России будет увеличено на 137 тысяч человек до 1,15 млн. Общая численность ВС РФ увеличивается с 1,9 до 2,04 млн. человек. Предыдущие изменения вносились в 2017 году, тогда общая численность российской армии составляла 1902758 человек, в том числе 1013628 военнослужащих.
- говорится в документе.
Источник изображения: topwar.ru
Напомним, что реформы в российских Вооруженных силах, предусматривающие изменение численности, состава и структуры начались в 2008 году.
Между тем Минобороны предложило выплачивать пенсии семьям погибших в ходе специальной военной операции на Украине добровольцев, причем расчет будет делаться так же как и для военнослужащих. Проект федерального закона уже подготовлен.
- говорится в сопроводительных материалах.