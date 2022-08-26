«Зима сыграет на руку русским»: The Guardian назвал 5 вариантов развития спецоперации

Колонна военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске, февраль 2022 года.

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что у спецоперации на Украине полтора сценария развития

Журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг написал статью о пяти сценариях возможного развития событий военной спецоперации России на Украине. Он полагает, что конфликт может продлиться как минимум год, при этом Россия рассматривает предстоящую зиму «как возможность». В то же время, по его мнению, будущее Украины зависит от поставок Запада. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал статью журналиста враньем.

«Зима сыграет на руку»

По мнению Дэна Саббага, военная спецоперация России «продлится как минимум год». При этом он уверен, что она «по существу зашла в тупик, и ее интенсивность снижается».

«Прошло полгода войны, но ни Украина, ни Россия не готовы прекращать боевые действия, несмотря на понесенные потери. Украина хочет вернуть свои оккупированные территории Кремль считает, что зима сыграет ему на руку», - написал журналист.

Он отметил, что между двумя сторонами конфликта практически не велось никаких переговоров. Но, по его мнению, продвижение войск России и союзников «после падения Лисичанска в конце июня было минимальным».

«Обе стороны борются за импульс и все больше кажутся истощенными в боях», - считает Саббаг.

«Партизанские рейды»

Журналист написал, что «у Украины нет средств для обычной эффективной контратаки». При этом Киев организовывает «партизанские рейды», которые автор статьи счел «оптимистичным способом ускорить крах России».

«Украина хотела бы вернуть себе Херсон, расположенный к западу от Днепра, но высокопоставленный представитель администрации признал в частном порядке, что у них «недостаточно возможностей, чтобы оттеснить их». Киев изменил свою стратегию на нанесение дальнобойных ракетных ударов и дерзкие рейды спецназа на российские базы в глубоком тылу», - пояснил Саббаг.

Он напомнил, что советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал целью этих действий «создание хаоса внутри российских сил».

«Но, хотя это снизит эффективность (ВС России - «Газета.Ru»), маловероятно, что это приведет к тому, что (ВС России - «Газета.Ru») потерпят крах и добровольно сдадут Херсон, как на это надеялись некоторые украинские чиновники», - считает журналист.

Сохранение взятых под контроль территорий

В своей статье Саббаг также предположил, что внимание России, «вероятно, переключится на сохранение своих достижений» и взятых под контроль территорий Украины», хотя РФ «по-прежнему хочет пробиваться вперед».

«У России нет нового плана наступления, кроме как массировать артиллерию и прокладывать себе путь вперед. Она делает это отчасти потому, что это эффективно, а отчасти для того, чтобы свести к минимуму потери, потеряв, по некоторым западным оценкам, 15 000 человек убитыми. Прогресс идет медленно, отчасти потому, что России пришлось передислоцировать часть сил для укрепления Херсона», - написал он.

Он также считает, что Кремль, «возможно, не добился того, на что надеялся в начале», но «сейчас Россия владеет большими участками украинской территории на востоке и юге, и активно говорит о проведении референдумов».

Кризис с беженцами

Саббаг уверен, что зима усилит кризис с беженцами и «создаст возможность для всех, кто лучше всего подготовится».

«Зима превыше всего в стратегическом мышлении для обеих сторон. Украина уже обеспокоена гуманитарными проблемами, потому что в Донецкой области и других прифронтовых районах нет газового отопления. Один представитель гуманитарной организации предсказал, что зимой будет новая волна миграции, и, возможно, до 2 миллионов человек перейдут через границу в Польшу», - предположил журналист.

Он добавил, что «русские рассматривают зиму как возможность». На Украине опасаются, что Россия «нацелится на ее энергосистему», усугубив проблему отопления: например, отключив Запорожскую атомную электростанцию. Он также считает, что Москва может усиливать свое давление, так как Запад испытывает «боль» цен на энергоносители, продолжающих расти.

«Весна, тем не менее, может быть временем для новой атаки - каждая сторона захочет пополнить запасы и подготовиться к тому, что, вероятно, станет еще одним боевым сезоном», - полагает журналист The Guardian.

Зависимость от поставок Запада

Саббаг подчеркнул, что Запад должен определиться, хочет ли он, чтобы Украина победила или просто держалась. В зависимости от этого ему нужно решить, насколько удовлетворять «огромную потребность» Киева в помощи.

«Украина была бы побеждена без военной помощи Запада. Но до сих пор Запад не предоставил достаточно артиллерии или другого оружия, такого как истребители, которое позволило бы Киеву отбросить (ВС России - «Газета.Ru»). Политики (Запада - «Газета.Ru») говорят о необходимости оттеснения России к довоенным границам, но не предоставляют для этого достаточного количества техники», - написал он.

Журналист отметил, что потребность Украины в гуманитарной помощи продолжает расти. Стране не хватает денег на реконструкцию, многие дома к северо-востоку и северо-западу от Киева остаются разрушенными даже через пять месяцев после ухода российских войск. Местные жители «отчаялись», «живут в гаражах или временных постройках».

«Людям, перемещенным внутри страны, часто приходится жить в школах или детских садах, временном жилье, в котором людям трудно оставаться в течение длительного периода времени. У Украины дефицит бюджета в размере 5 миллиардов долларов в месяц из-за войны; помощь и реконструкция обойдутся во много раз дороже», - заключил Саббаг.

"Третьего не дано"

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале ответил журналисту The Guardian, что "прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада". А "на самом деле все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората".

"Все все понимают. Но отрабатывают роли. Сценариев всего полтора. Первый - достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй - военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur (В переводе с латыни "Третьего не дано" - "Газета.Ru")", - написал Медведев.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что замедление темпов наступления в ходе спецоперации на Украине является сознательным решением, направленным на минимизацию жертв среди гражданских лиц.

По его словам, российская сторона строго соблюдает нормы гуманитарного права: удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ: пунктам управления, аэродромам, складам, укрепленным районам, объектам военно-промышленного комплекса.

«При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», - сказал министр.

Мария Шустрова