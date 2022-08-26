ВМС Таиланда продемонстрировали недавно полученные БЛА RQ-21 "Блэкджек"

ЦАМТО, 25 августа. Военно-морские силы Таиланда продемонстрировали недавно полученные беспилотные летательные аппараты RQ-21 "Блэкджек" американской компании Insitu.

Как сообщает ресурс Aagth1.blogspot.com, применение беспилотного комплекса 104-й эскадрильей 1-го авиакрыла было показано командующему Тихоокеанским флотом ВМС США адмиралу Сэмюэлю Дж. Папаро в ходе его визита в Таиланд 18-21 августа.

Как ранее сообщал ЦАМТО, о заказе беспилотного комплекса RQ-21 "Блэкджек" ВМС Таиланда стало известно 24 ноября 2020 года из сообщения, размещенного на официальной странице в Facebook Объединенной группы военных советников США в Таиланде (JUSMAGTHAI).

Как тогда было заявлено, прошедшие отборочный конкурс специалисты ВМС Таиланда будут отправлены на 5-месячные курсы подготовки в США, после чего из них будут сформированы экипажи операторов для управления RQ-21 "Блэкджек". В сообщении не говорилось о том, в рамках какой программы будут поставлены БЛА (в рамках программы "Иностранные военные продажи", либо по одной из программ военной помощи).

ВМС США провели официальную церемонию передачи новых БЛА тайскому флоту 24 мая 2022 года в аэропорту Утапао (округ Саттахип, провинция Чонбури) в рамках американской "Инициативы обеспечения безопасности на море в Юго-Восточной Азии" (Maritime Security Initiative – MSI).

RQ-21A "Блэкджек" (обозначение КМП США) представляет собой тактический БЛА длиной 2,5 м и размахом крыла 4,9 м. Максимальная взлетная масса – 61 кг, собственная масса – 36 кг, максимальная полезная нагрузка – 17 кг, продолжительность полета – до 16 ч, практический потолок – 5900 м. Аппарат оснащен двигателем мощностью 8 л.с. на топливе JP-5 или JP-8, двухлопастным винтом и может развивать максимальную скорость 90 узлов, крейсерская скорость – 60 узлов. Дальность применения БЛА – 50 морских миль.