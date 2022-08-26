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Интерфакс-АВН

Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции Запорожскую АЭС

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Министры обороны РФ и Франции провели телефонные переговоры, обсуждена ситуация на Запорожской АЭС, сообщило российское военное ведомство.

"25 августа 2022 по инициативе французской стороны состоялся первый телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что Шойгу "довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции".

"Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам Организации", - сообщили военные.

Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.

Минобороны РФ сообщало, что ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

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