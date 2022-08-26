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В США объяснили важность российского «Медведя»

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС являются одними из старейших самолетов, которые состоят на вооружении. Важность бомбардировщика, который остается ключевым элементом ядерной триады России, объяснили в публикации американского издания 19FortyFive.

Ту-95, которому присвоили имя Bear («Медведь») в кодификации НАТО, совершил первый полет в 1952 году. В публикации отмечается, что он остается единственным эксплуатируемым бомбардировщиком с турбовинтовым двигателем. Самолет не отличается высокой скоростью, но дальность полета современных Ту-95МС составляет 15 тысяч километров.

Согласно 19FortyFive, в СССР не хватало возможностей для дозаправки самолетов в воздухе, поэтому Ту-95 оснастили турбовинтовыми двигателями, которые расходовали меньше топлива, чем реактивные. «Ту-95 должен был летать медленно и устойчиво, и самая последняя версия продолжает делать то же самое», — отмечает издание.

Модернизированный Ту-95МС остается ключевым элементом воздушного компонента ядерной триады России. Усовершенствованные самолеты, которые строили до 1992 года, могут нести крылатые ракеты Х-101.

Ранее в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

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Россия
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Япония
Продукция
СПМ-3 Медведь
Ту-95
Х-101
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