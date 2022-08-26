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ЦАМТО

Завершена погрузка реакторных установок "РИТМ-200" на атомный ледокол "Якутия"

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Реактор РИТМ-200
Погруженный на специальный 240-тонный железнодорожный транспортер второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). Подольск, 26.06.2016.
Источник изображения: www.aem-group.ru

ЦАМТО, 25 августа. Специалисты Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) погрузили на третий серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" две реакторные установки "РИТМ-200".

Монтаж реакторных установок – одна из ключевых производственных операций процесса строительства атомоходов.

23 августа завершился сложный технологический процесс по погрузке и монтажу на УАЛ "Якутия" двух парогенерирующих блоков РУ РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждый. Вес одного блока составляет 147,5 т, высота – 7,3 м, диаметр – 3,3 м.

Основное преимущество силовых установок подобного типа заключается в компактности и экономичности. Они имеют уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. Срок службы реакторов – 40 лет, а уникальная конструкция позволяет сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочным, обеспечивая улучшенные технические характеристики судна по скорости ледопроходимости.

Корабелам Балтийского завода предстоит провести окончательный монтаж реакторной установки, ее вспомогательного оборудования и арматуры.

Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные ледокольные суда в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
2020-й год
Арктика
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