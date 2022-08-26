Минобороны предложило назначать семьям погибших в СВО добровольцев военные пенсии

Расчет выплат будет производиться так же, как и военнослужащим, говорится в тексте разработанного законопроекта

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минобороны России предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. При этом расчет выплат будет производиться так же, как и военнослужащим, указано в паспорте соответствующего законопроекта, опубликованного в четверг на портале проектов нормативных актов.

"Проект федерального закона подготовлен во исполнение решения президента РФ от 20 июля 2022 года в части назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой РФ специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, расчет которой должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил РФ", - говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.