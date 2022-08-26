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ЦАМТО

Словакия получит ОБТ "Леопард-2A4" в обмен на поставку БМП BVP-1 Украине

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BVP-1
БМП чехословацкого производства - BVP-1.
Источник изображения: www.arms-expo.ru

ЦАМТО, 25 августа. Минобороны Словакии объявило со ссылкой на заявление министра обороны Ярослава Надя и госсекретаря министерства Мариана Майера, что безвозмездно передаст Украине 30 БМП BVP-1 в рамках сокращения запасов техники в обмен на получение 15 танков "Леопард-2A4" из Германии.

Заявление было сделано по итогам состоявшейся 23 августа в Братиславе встречи должностных лиц с государственным секретарем Федерального министерства обороны Германии Бенедиктом Циммером.

В ходе переговоров государственный секретарь М.Майер и государственный секретарь Б.Циммер поставили свои подписи под протоколом о намерениях, подтверждающим достигнутое соглашение об обмене. Сделка позволит Словакии передать Украине 30 BVP-1 в обмен на 15 танков "Леопард-2A4", которые оборонная промышленность Германии восстановит до полностью работоспособного состояния. В рамках пакета также будут переданы боеприпасы, запчасти и проведено комплексное обучение экипажей.

Боевые машины пехоты, которые будут поставлены Украине, передаются не из состава Вооруженных сил Словакии, а из резерва, который планировалось использовать в случае мобилизации.

Полученные "Леопард-2A4" позволят ВС Словакии в рамках обязательств перед НАТО сформировать танковый батальон в составе тяжелой механизированной бригады сухопутных войск. Поставка также повысит возможности взаимодействия с ВС Германии.

Как пояснил госсекретарь М.Майер, переговоры с немецкой стороной об обмене техникой включали несколько альтернатив, в т.ч танки и боевые машины пехоты. В результате выбор сделан в пользу получения танков. При этом заявлено, что хотя Словакия стремится помочь Украине в максимально возможной степени, это "не должно делаться за счет снижения собственной обороноспособности".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словакия
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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